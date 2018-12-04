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Траты россиян на искусственные елки выросли на 17%

Расходы россиян на покупку искусственных елок к Новому году выросли в ноябре на 17% — до 2,8 тыс. рублей. Это следует из статистики оператора фискальных данных «Платформа ОФД», пишут «Известия».

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

По сравнению с показателем прошлого года вырос и объем покупок — в ноябре рост составил 6%. Помимо этого, на 4% вырос средний чек на елочные украшения из пластика, сейчас россияне тратят на них около 455 рублей.

Вместе с тем количество покупок по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилось на 93%. Наибольшей популярностью у россиян пользуются светодиодные гирлянды длиной до 5,5 м.

Единственной категорией елочных украшений, которая пока показывает отрицательную динамику, стала мишура. В ноябре 2018 года количество покупок снизилось на 21%, средний чек вырос на 14% — до 115 рублей.

К Новому году россияне предпочитают приобретать комплекты разноцветной мишуры из четырех-пяти цветов.

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