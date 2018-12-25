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Ученые рассказали, почему опасно пить шампанское с пеплом сожженной бумаги

Новогоднюю традицию жечь бумажку с написанным желанием и выпивать ее пепел вместе с бокалом шампанского после боя курантов подвергли сомнению в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологий. Об этом рассказывает РИА Новости.

Шампанское.
Шампанское.
Михаил Хаустов

Сергей Морозов, научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники этого центра считает, что употребление такой смеси игристого вина и пепла вредно, так как бумага не предназначена для употребления в пищу. Кроме того, неизвестно, как полусгоревшая бумага взаимодействует с алкоголем. К тому же, состав чернил, которыми пишу желание, может усугубить реакцию организма.

Как говорит ученый, потенциально такое сочетание ингредиентов может привести к отравлению.

Ритуал сжигания бумаги с желанием связан с тем, что пепел легче съесть, чем целую бумагу. По мнению экспертов, эту традицию завезли в Россию из США. Она пользуется популярностью у женщин в возрасте от 20 до 40 лет. Эта традиции закрепилась с появлением фильма «Ёлки», где часть сюжета с Марией Порошиной строится на этой традиции.

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