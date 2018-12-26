Ученые выясняли, когда «уйдет» набранный на Новый год вес

В исследовании участвовали около 500 тысяч человек, пишет «Российская газета». За их питанием и расходами наблюдали в течение четырех лет.
Ученые выяснили, что 40% семейного бюджета в ноябре-декабре тратится на еду. Хотя в остальные месяцы эти траты сокращаются в два раза. Параллельно с большими тратами на еду люди набирали вес.
Исследование показало, что в новогодние праздники люди толстеют, в среднем, на 0,2 кг — это больше половины лишнего веса, приобретенного за год.
Набранный на Новый год вес сохранялся до следующих новогодних каникул. Таким образом, за четыре года добровольцы потолстели на несколько килограммов.