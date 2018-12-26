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Ученые выясняли, когда «уйдет» набранный на Новый год вес

Приобретенный за праздники лишний вес у большинства людей не уходит до следующего Нового года, сообщают аналитики Здравоохранительного бюро RAND.

Бургер. Еда.
Бургер. Еда.
СС0

В исследовании участвовали около 500 тысяч человек, пишет «Российская газета». За их питанием и расходами наблюдали в течение четырех лет.

Ученые выяснили, что 40% семейного бюджета в ноябре-декабре тратится на еду. Хотя в остальные месяцы эти траты сокращаются в два раза. Параллельно с большими тратами на еду люди набирали вес.

Исследование показало, что в новогодние праздники люди толстеют, в среднем, на 0,2 кг — это больше половины лишнего веса, приобретенного за год.

Набранный на Новый год вес сохранялся до следующих новогодних каникул. Таким образом, за четыре года добровольцы потолстели на несколько килограммов.

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