Люди со всего мира раскупают уникальный календарь барнаульского фотографа с пейзажами Алтая

Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Календарь "Алтай-2018". Фото : planeta.ru. Павел Филатов. Фото : planeta.ru.

Это уже четвертый подобный проект фотографа Павла Филатова на платформе Planeta.ru. Прошлые проекты, связанные с изданием открыток и календарей — "Бийск", "Цветущая Россия", "Самые красивые пейзажи России" — в общей сумме собрали около полумиллиона рублей.

Павел Филатов,

фотограф и автор проекта:

— Сегодня краудфандинг — один из способов развивать творчество, показывать фотографии, чтобы они не лежали на полке, а наоборот — радовали и вдохновляли людей.

В этом году фотограф собирает деньги на издание настенного календаря с изображением красот Алтая — известных достопримечательностей и редко посещаемых уникальных мест. Среди них гора Белуха, озеро Светлое, предгорья Алтая, река Катунь, Телецкое озеро, водопад Учар и другое.

Проект стартовал 19 октября, завершиться он должен 3 декабря. Однако объем собранных денег уже в два раз превысил заявленную сумму — вместо 70 тыс. рублей люди прислали 154 тыс. рублей. Календари уже напечатали в типографии издательского дома "Алтапресс".

Павел Филатов,

фотограф и автор проекта:

— Надеюсь, этот проект завершится положительно, и по всей стране полетят календари с фотографиями Алтая. До сих пор люди продолжают их заказывать. В основном заявки присылают из Москвы, Питера, Барнаула и других городов России. Люди покупают их своим друзьям, которые живут в разных уголках мира. Это отличный подарок на Новый год-2018, к тому же его не так сложно отправить. Заявки есть даже из Франции, Швейцарии и Италии. В прошлом году календари тоже разлетелись по всему миру.

Факт

Фотограф Павел Филатов занимается съемкой более 15 лет.