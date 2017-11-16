Люди со всего мира раскупают уникальный календарь барнаульского фотографа с пейзажами Алтая

Барнаульский фотограф Павел Филатов на краудфандинговой платформе Planeta.ru собирает деньги на издание настенного календаря "Алтай 2018". На сегодняшний день вместо заявленных 70 тыс. рублей люди уже прислали 154 тыс. рублей. Заявки продолжают приходить не только из Барнаула и городов России, но также из разных стран.
Это уже четвертый подобный проект фотографа Павла Филатова на платформе Planeta.ru. Прошлые проекты, связанные с изданием открыток и календарей — "Бийск", "Цветущая Россия", "Самые красивые пейзажи России" — в общей сумме собрали около полумиллиона рублей.
Павел Филатов,
фотограф и автор проекта:
— Сегодня краудфандинг — один из способов развивать творчество, показывать фотографии, чтобы они не лежали на полке, а наоборот — радовали и вдохновляли людей.
В этом году фотограф собирает деньги на издание настенного календаря с изображением красот Алтая — известных достопримечательностей и редко посещаемых уникальных мест. Среди них гора Белуха, озеро Светлое, предгорья Алтая, река Катунь, Телецкое озеро, водопад Учар и другое.
Проект стартовал 19 октября, завершиться он должен 3 декабря. Однако объем собранных денег уже в два раз превысил заявленную сумму — вместо 70 тыс. рублей люди прислали 154 тыс. рублей. Календари уже напечатали в типографии издательского дома "Алтапресс".
Павел Филатов,
фотограф и автор проекта:
— Надеюсь, этот проект завершится положительно, и по всей стране полетят календари с фотографиями Алтая. До сих пор люди продолжают их заказывать. В основном заявки присылают из Москвы, Питера, Барнаула и других городов России. Люди покупают их своим друзьям, которые живут в разных уголках мира. Это отличный подарок на Новый год-2018, к тому же его не так сложно отправить. Заявки есть даже из Франции, Швейцарии и Италии. В прошлом году календари тоже разлетелись по всему миру.
Факт
Фотограф Павел Филатов занимается съемкой более 15 лет.
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