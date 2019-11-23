В Алтайском крае к Новому году срубят 18 тысяч хвойных деревьев

В четырех лесничествах Алтайского края — Шипуновском, Тягунском, Чарышском и Алтайском — началась официальная заготовка новогодних деревьев, которые будут выставлены на продажу.

В общей сложности в этом году будет срублено к новогодним праздникам 18 тысяч хвойных деревьев. При этом холдинговая компания «Алтайлес» заготовит 2 тыс. елей, а арендаторы лесных участков — 16 тыс. В прошлом году объем заготовки составил в регионе 17 тыс. деревьев.

В региональном минприроды отмечают, что в Алтайском крае сейчас нет питомников для выращивания елей к Новому году. Поэтому рубки будут осуществляться в приобских лесах, в Салаирском и предгорном лесных массивах.

Одновременно специалисты лесоохраны будут осуществлять постоянные рейды против черных заготовителей. За прошлый год им удалось поймать в крае 11 таких лесорубов, которые нанесли ущерб природе на общую сумму более 1,8 млн рублей.

В минприроде подчеркивают, что в случае, если объем незаконных рубок нанес ущерб лесу на сумму более 5 тыс. рублей, то заготовителю грозит штрафа около 500 тыс. рублей.