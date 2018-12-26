В Барнауле установили большой светодиодный корабль и другие яркие конструкции

Трехметровый корабль конструировали в специальной мастерской. Его установили в центре сквера рядом с фонарями.
Также в Индустриальном районе к новогодним и рождественским праздникам поставили полюбившиеся конструкции: на углу улиц Георгиева и Энтузиастов — светящийся цветок, рядом со зданием по улице 50 лет СССР, 12 — светодиодную конструкцию «Глобус».
В мэрии отмечают, что вдоль Павловского тракта зажгли светодиодные фонтаны «Снежная королева» и «Снежный», три фонтана в виде зимнего цветка. На пересечении с улицей Панфиловцев сделали каскад из пяти светодиодных конструкций-арок. Светодиодный «Мост желаний», как и в прошлом году, находится на пересечении Павловского тракта и улицы Попова.
Кроме того, впервые Павловский тракт украсили 85 мерцающих разноцветных снежинок, которые развесили на деревья на участке от улицы Малахова до кондитерской фабрики.
Напомним, ранее в Индустриальном районе города установили семиметровую светящуюся маску.