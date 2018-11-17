В чем встретить корпоратив: 6 идей для модного образа

Так же, как в понедельник многие работники начинают мечтать о пятнице — в середине ноября большинство из них задумывается о том, как и в чём отмечать предстоящий новый год. О том, что надеть на новогодний корпоратив расскажет altapress.ru

Рюши

Этот элемент добавляет образу элегантности. Самостоятельные крупные воланы или небольшие элементы — выберите любой подходящий вам вариант. Например, платье с рукавами-воланами или блуза с небольшой гофрированной полосой. Но не стоит забывать, что крупные рюши зрительно увеличивают область, в которой располагаются.

Платье с воланами www.vogue.ru Черное платье с воланами www.vogue.ru

Кожа

Изделия из кожи могут выглядеть празднично. Для этого стоит заменить привычный черный на более яркий цвет. Зеленый, красный или сиреневый — любой на ваш вкус. Такая вещь точно не будет смотреться просто. Ещё один вариант — использовать отдельные элементы или аксессуары из кожи.

Жилет с кожанными вставками www.vogue.ru

Шерсть

Шерстные вещи — то, что нужно холодной зимой. И если вы думаете, что тепло, не значит празднично — ошибаетесь. В качестве наряда можно выбрать платье длины миди или макси. Будет тепло и красиво. Вот только такой наряд вряд ли подойдет для любителей потанцевать.

Шерстяное платье www.vogue.ru

Металлик

Платье серебренного цвета уже само по себе привлекает внимание и не нуждается в дополнении аксессуарами. Тем более, что металлик — главный тренд этой осени. Можно поэкспериментировать с длинной: платье в пол для торжественных вечеров и банкетов, платье по колено — для небольшого празднества в узком кругу коллег.

Серебряное платье www.vogue.ru

Белый

Белый цвет сам по себе считают торжественным. Если на новый год вам захочется всех удивить — этот наряд самый подходящий. Наверняка, большая часть сотрудниц придут на корпоратив в платьях или юбках. Хочется выделяться! Белый костюм справится со своей задачей. Только держитесь подальше от завистливых взглядов — его легко запачкать.

Белый костюм www.vogue.ru

Цветочный принт

Крупный принт с цветами до сих пор актуален. И не стоит пренебрегать ими в новый год. Укутайте себя в розы, пионы или ромашки. Ведь как новый год встретишь, так его и проведешь. Если следовать этим словам — 2019 год вам будут часто дарить букеты