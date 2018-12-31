В новогоднюю ночь в Барнауле проведут праздничную дискотеку

Для жителей и гостей города подготовят концерт и конкурсы. Дискотека начнется 1 января в 01:00 и продлится до 03:00.
Ранее в Барнауле торжественное открыли главную елку и снежные городки.
В новогоднюю ночь на площади Сахарова в Барнауле состоится праздничная танцевальная программа «12 месяцев!», сообщает сайт мэрии.
Для жителей и гостей города подготовят концерт и конкурсы. Дискотека начнется 1 января в 01:00 и продлится до 03:00.
Ранее в Барнауле торжественное открыли главную елку и снежные городки.
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