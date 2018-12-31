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В новогоднюю ночь в Барнауле проведут праздничную дискотеку

В новогоднюю ночь на площади Сахарова в Барнауле состоится праздничная танцевальная программа «12 месяцев!», сообщает сайт мэрии.

Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Открытие елки на площади Сахарова, 29 декабря 2018 года.
Анна Зайкова, altapress.ru

Для жителей и гостей города подготовят концерт и конкурсы. Дискотека начнется 1 января в 01:00 и продлится до 03:00.

Ранее в Барнауле торжественное открыли главную елку и снежные городки.

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