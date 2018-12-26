В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкие мандарины на Новый год

Специалисты Роскачества проверили мандарины в магазинах и рынках и назвали самые сочные и сладкие сорта, сообщается на сайте ведомства .

Что показало исследование

В ходе проверки специалисты не обнаружили превышений по содержанию нитратов и пестицидов, не выявили личинок или червей.

Результаты испытаний показали, что кожуру мандаринов обрабатывают воском, однако он не опасен и легко смывается теплой водой.

Откуда привозят мандарины в Россию

Из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко, Перу. По данным экспертов, заявленная маркировка соответствует действительности.

Какие мандарины самые сладкие и сочные

По результатам испытаний самыми сладкими были признаны мандарины сорта муркотт, однако они наименее сочные. На втором месте по сладости — клементины.

Самые сочные мандарины — абхазские, массовая доля сока в плоде составляет 70%.

Эксперты также выяснили, что зеленоватые мандарины могут быть сочными и сладкими.

Мандарины. Фрукты. СС0

Какие мандарины самые полезные

По данным Роскачества, содержание витамина С в мандарине зависит от сорта. Например, в клементинах на 100 г — от 50 мг аскорбиновой кислоты, в мандаринах других сортов обычно менее 20 мг. Исключение составляет абхазский унишу, в них оказалось около 30 мг.

Эксперты поясняют, что этот показатель может снижаться при нарушении условий перевозки фруктов. Если мандарин не кажется свежим, он, скорее всего, наименее полезен.

Какие мандарины не стоит покупать

В Роскачестве рекомендуют не покупать мандарины с плесенью на кожуре, темными точками и вмятинами. Не следует покупать перезревшие мандарины, которые имеют явно отстающая от мякоти кожуру и слабо выраженный вкус.

Внешне мандарины должны быть свежими, чистыми и здоровыми. Допускаются небольшие потертости, царапины, вкрапления в поры кожуры никак не влияют на вкус и качество мандаринов. Главное, чтобы мандарины не были гнилыми.