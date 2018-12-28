В Сибири Следком предупредил чиновников о запрете дарить и получать подарки на Новый год

1 Кому запрещено получать подарки?

Следком ссылается на положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса, которые запрещают получать подарки в виде вознаграждения от физических и юридических лиц федеральным государственным служащим и федеральным государственным гражданским служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей.