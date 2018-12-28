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В Сибири Следком предупредил чиновников о запрете дарить и получать подарки на Новый год

Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР напомнили об ответственности должностных лиц за подарки (как их получение, так и дарение). Напоминание опубликовали 28 декабря

Подарок. Новый год
Подарок. Новый год
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Это сообщение было обнародовано в предпоследний рабочий день перед Новым годом, когда в офисах по всей России идут обмены подарками.

1 Кому запрещено получать подарки?

Следком ссылается на положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса, которые запрещают получать подарки в виде вознаграждения от физических и юридических лиц федеральным государственным служащим и федеральным государственным гражданским служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей.

2 Что считается запрещенным подарком?

Чиновникам запрещено получать обычные подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения.

3 Какие подарки можно получать чиновнику?

Подарки, полученные федеральным государственным служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются федеральной собственностью и подлежат передаче по акту в орган, в котором он замещает должность федеральной государственной службы (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации).

4 Какие подарки нельзя принимать и как могут наказать за получение запрещенного подарка?

Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях, кроме названых в пункте 3, является нарушением запрета, установленного законодательством Российской Федерации, создает условия возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, в случае, когда подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность.

5 Можно ли чиновнику получать подарки от друзей?

Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета.

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