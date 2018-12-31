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Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом и рассказал о планах на 2019-й

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Новым годом и Рождеством жителей региона. Он поблагодарил за поддержку на выборах и рассказал, какие планы ставит правительство края на 2019 год.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Уходящий 2018 год был знаковым в политической жизни страны и нашего края. Мы выбирали президента Российской Федерации, губернатора Алтайского края. Я еще раз благодарю всех, кто проголосовал за меня 9 сентября.

Глава региона отметил, что 2018 год был во многом успешным для экономики края — собрали более 5 млн тонн зерна, произвели рекордное количество сыров и круп, регион оказался в пятерке продовольственных лидеров страны.

Хорошие темпы роста были в транспортном машиностроении, на предприятиях легкой, добывающей и химической промышленности.

Губернатор также рассказал о планах, которые правительство ставит на 2019 год.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Мы уже сформировали планы работы на следующий год. Приложим все усилия для обеспечения роста заработной платы, реализации важных, масштабных социальных программ, будем строить школы и детские сады, поликлиники и больницы, дома культуры, музеи и театры, спортивные объекты, ремонтировать дороги, модернизировать коммунальное хозяйство и энергетику. Продолжим оказывать поддержку муниципалитетам — городам и сельским территориям. В регионе есть мощные промышленные ресурсы, развитое сельское хозяйство, богатейшая природа и трудолюбивые люди. Убежден, что Алтайский край станет местом комфортной жизни.

От всей души желаю вам, дорогие жители Алтайского края, в наступающем году сил и позитивного настроя для осуществления всех планов. Пусть новый год станет для вас временем исполненных желаний и сбывшихся надежд. Пусть в каждой семье будут мир и согласие! Пусть добро и счастье войдут в каждый дом! С праздником! С Новым годом и Рождеством!

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