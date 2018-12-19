«Вкусная жизнь» раскрывает секреты идеального новогоднего стола.

Начиная данную статью, мы сразу предупреждаем всех вегетарианцев, что они могут спокойно ее закрывать и листать новостную ленту дальше, поскольку речь пойдет непосредственно о мясе, мясных деликатесах и людях, с помощью которых они попадают на столы и тарелки жителей г. Барнаула, что в предновогодний период весьма актуально.

Хочется отметить, что такого ассортимента мясных продуктов, как в магазине ФС «Вкусная жизнь», не увидишь, пожалуй, больше нигде в Барнауле. Здесь как в Греции — есть все на любой вкус и кошелек. Говядина, свинина, курица, индейка, огромный выбор субпродуктов, колбасы и деликатесы. От изобилия глаза разбегаются. От косточек и говяжьей обрези для домашних животных до телятины и копченостей. По ходу повествования вы можете увидеть вставки с описанием тех продуктов, которые можно купить только в ФС «Вкусная жизнь».

Пообщаемся на эту тему мы с одними из ведущих экспертов г. Барнаула в данном вопросе, представителями ФС «Вкусная жизнь» — лидера по количеству фирменных магазинов мясной продукции в столице края.

Колбасы и деликатесы. Источник: ООО «Вкусная жизнь» Бекон «Английский» — плотный , ароматный , хорошо прокопченный бекон. Классический продукт из Великобритании. Источник: ООО «Вкусная жизнь» Колбасы. Источник: ООО «Вкусная жизнь» ФС «Вкусная жизнь»: продукты по старинным рецептам. Источник: ООО «Вкусная жизнь»

Итак, мы пообщаемся с директором фирменной сети «Вкусная жизнь» Анной Игоревной Гонца.

— Ваша фирменная сеть насчитывает уже 40 магазинов, скажите, а откуда берется сырье для обеспечения их продукцией?

— Начнем с того, что говядину мы поставляем из экологически чистых районов Горного Алтая. Мясо очень вкусное и быстро готовится. В Горном Алтае не встретишь много коров возле дорог или проезжих частей, потому что весной их уводят на далекие пастбища в горы, на чистые природные луга.

Свинину мы закупаем в фермерском хозяйстве Топчихинского района — это не «монстроидальный» свинокомплекс с искусственным мясом, а живое алтайское хозяйство.

Курица у нас тоже местная — много лет работаем с «Новоеловской птицефабрикой». Долго выбирали поставщика — основным критерием был вкус курицы.

Как утверждает наука, одним из самых важных принципов здорового питания является то, что продукты на столе должны быть местного происхождения. Ведь это позволяет максимально сократить время доставки продукции и обеспечить потребителя вкусным и обязательно свежим мясом. Также продукты из местного сырья содержат компоненты и микроэлементы в том соотношении, которое необходимо человеку, также проживающему в этом регионе.

Классические чешские сардельки и шпикачки — достойные представители прекрасной кухни страны пива и кнедликов. В составе говядина , свинина и яркие , душистые специи. Источник: ООО «Вкусная жизнь»

— Кстати, бывая в ваших магазинах, невольно замечаешь оригинальную, яркую, пятнистую колбасу. Почему именно такое решение?

— Этот яркий рисунок представляет собой символичные пятна, которые можно встретить в расцветке коровы. Только в нашем случае они более яркие, красочные и позитивные. Это было целенаправленное решение — сработать на контрасте и выделить нашу продукцию на фоне стандартной, красной или бордовой упаковки. И надо сказать, это отлично работает.

Язык в желе — настоящий ресторанный деликатес. Отварной говяжий язык с соленым огурчиком , зеленым горошком мозговых сортов и кукурузой. Самому сделать несложно , но нужно учитывать цену такого продукта , как говяжий язык , и количество времени , необходимое на варку языка , его чистку , изготовление желе и т. д. такое блюдо , как правило , делают на торжества. Источник: ООО «Вкусная жизнь»

— В вашем ассортименте несколько продуктов с интересными, даже необычными названиями, которые весьма непривычны для русского понимания. С чем это связано и есть ли какая-то предыстория у данных сочетаний?

— На самом деле есть небольшая история. Дело в том, что некоторые рецепты для своих продуктов мы берем из старых европейских технологий приготовления, которые передал нашему генеральному директору его дальний родственник из Германии во время посещения местных колбасных цехов. Таким образом, при производстве сочетаются современные технологии и вдохновение старинными традициями, что позволяет сделать продукт по-настоящему уникальным.

Например, наша новинка — сервелат «Кайен Куфштайн» — это старинный рецепт из австрийского города Куфштайн. Пожалуй, лучший сервелат, который можно было придумать. Говядина и шпик, вкус перца и майорана — настоящая австрийская кухня.

Бекон «Английский» — плотный , ароматный , хорошо прокопченный бекон. Классический продукт из Великобритании. Источник: ООО «Вкусная жизнь»

— А каким образом в вашей компании продукт из стадии идеи переходит в стадию ассортимента? Кто задействован в данном процессе? На какие принципы опираетесь при принятии решения о запуске продукта?

— Ну, во-первых, это решение не конкретных людей, а всей нашей команды. После стадии идеи наступает стадия пробных выпусков и дегустаций, на которые мы приглашаем как технологов, руководство, так и офисных представителей, продавцов — важно мнение каждого. Мы проводим дегустацию, обсуждаем вкусовые ощущения, высказываем мнения по той или иной доработке либо предлагаем идеи по усовершенствованию. Вот поэтому каждый продукт — это результат работы всего коллектива.

Необычные для России сосиски «Прованские» — крупного помола мясо и прованские травы. Яркий образец мясной гастрономии Франции. Источник: ООО «Вкусная жизнь»

— Можно заметить, что традиции играют важную роль для вашей компании. А что вы можете сказать по поводу русских традиций?

— Русские кулинарные традиции в первую очередь связаны с семейными ценностями. Это семейные традиционные блюда, которые готовят на праздники, это рецепты, которые передаются через поколения. Ну и конечно, один из наших любимых праздников, который случится уже совсем скоро, — Новый год. Традиций великое множество, и наша задача — помочь нашим покупателям не только их продолжить, но и сократить хлопоты. Например, во многих семьях традиционное новогоднее блюдо — холодец. Никто не пытается переплюнуть в умении готовить вашу бабушку, но согласитесь, в современное время иногда проще что-то приобрести уже в готовом виде, особенно если это что-то весьма качественный и вкусный продукт.

Но это вариант для вечно занятых, всюду спешащих людей, которым дорога каждая минута, а есть основательные традиционалисты, для которых наш ассортимент тоже максимально разнообразен. Кстати, о не очень радужных традициях: специально для тех, кто не хочет в преддверии новогодних праздников простоять в очередях, у нас работает горячая линия (555−640), благодаря которой можно не только уточнить ассортимент и забронировать необходимый продукт, но также оформить заранее предзаказ и забрать необходимый продукт в любом удобном магазине.

Но самой главной традицией все равно останется желание собрать всех своих друзей и родных за одним большим столом в атмосфере тепла и уюта, удивить всех хорошей кухней. А потом с позитивом и радостью встретить наступающий год.

И я от лица всей нашей фирменной сети желаю всем счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях и ярко, но, что немаловажно, вкусно встретить 2019 год. С наступающим, друзья!

ФС «Вкусная жизнь»: продукты по старинным рецептам. Источник: ООО «Вкусная жизнь»