Вкусные закуски на Новый год-2019

Закуски с креветками и сыром
- креветки (мелкие, коктейльные, варено-мороженые) — 300−400 г
- крабовые палочки (по желанию) — 200 г
- яйца (вареные) — 4 шт
- плавленый сырок (типа «дружба») — 200 г
- чеснок 2 зубчика
- укроп (зелень) — 3 веточки
- майонез
- соль
- свежемолотый перец.
Яйца натереть на крупной терке. Крабовые палочки мелко нарезать. Креветки разморозить или положить в кастрюлю с подсоленным кипятком на 1 минуту.
Плавленый сыр натереть на крупной терке. Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку. Укроп вымыть, обсушить и мелко нарезать.
Смешать ингредиенты, посолить, заправить майонезом с перцем. Таким салатом можно начинить профитроли или песочные корзинки.
Сырные шарики
- сыр — 200 г
- майонез — 3−4 ст. л.
- чеснок — 1−2 зубчика
- крабовые палочки — 4−8 шт
- оливки без косточки — 1 банка
- грецкие орехи.
Сыр натереть на терке. Чеснок очистить и пропустить через чесноковыжималку. Замороженные крабовые палочки натереть на мелкой терке. Грецкие орехи не крупно нарезать и каждую оливку нафаршировать кусочком грецкого ореха.
Сыр смешать с майонезом и чесноком и хорошо перемешать. Из массы сделать лепешки, в центр положить оливку и завернуть. Натертые крабовые палочки выложить на тарелку и обвалять в них готовые шарики.
Печеночный торт с шампиньонами
- печень (куриная или говяжья) — 600 г
- сметана — 100 г
- яйцо — 1 шт
- мука — 50−60 г
- шампиньоны — 300−400 г
- лук репчатый — 2−3 шт
- сыр (типа «Российского») — 200 г
- чеснок — 2−3 зубчика
- зелень укропа — 2−3 веточки
- зеленый лук (для украшения) — 2−3 пера
- майонез
- сливочное + растительное масло для жарки
- соль
- свежемолотый перец
Печень вымыть, освободить от пленок и желчных протоков, и крупно нарезать. Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить яйцо, сметану, муку, соль, перец. Перемешать.
Печь как блины, выливая на разогретую сковороду с растительным маслом печеночное тесто.
Шампиньоны вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Лук очистить и нарезать четвертькольцами. В сковороде разогреть сливочное масло вместе с растительным, выложить лук и немного посолить. Томить на медленном огне около 20−25 минут. Переложить лук в чистую миску.
В сковороде, где жарился лук, оставить около 1 столовой ложки масла от жарки лука, выложить грибы и немного посолить. Готовить шампиньоны на медленном огне, пока из грибов не выделится жидкость, затем поджарить до испарения влаги.
Грибы соединить с луком, посолить, поперчить по вкусу и перемешать.
Сыр натереть на терке. Чеснок очистить и пропустить через чесноковыжималку. Укроп вымыть, обсушить и порубить. Соединить сыр с чесноком и укропом, и перемешать.
На блюдо выложить печеночный «блин», смазать майонезом и выложить часть грибной начинки. Накрыть вторым блином и тоже смазать его майонезом. Выложить сыр с чесноком и укропом, и немного полить майонезом. Собрать торт, чередуя слои.
Бока торта смазать майонезом и покрыть тертым сыром. Верхний корж смазать майонезом и украсить ломтиками шампиньонов и зеленым луком. Убрать в холодильник на 3−4 часа или на ночь.