Вкусные закуски на Новый год-2019

Согласно традициям Нового года-2019 на праздничном столе должно быть много разных блюд. Предлагаем три варианта вкусный и простых закусок.

Закуски с креветками и сыром

креветки ( мелкие , коктейльные , варено-мороженые) — 300−400 г

мелкие коктейльные варено-мороженые) — 300−400 г крабовые палочки ( по желанию) — 200 г

по желанию) — 200 г яйца ( вареные) — 4 шт

вареные) — 4 шт плавленый сырок ( типа «дружба») — 200 г

типа «дружба») — 200 г чеснок 2 зубчика

укроп ( зелень) — 3 веточки

зелень) — 3 веточки майонез

соль

свежемолотый перец.

Яйца натереть на крупной терке. Крабовые палочки мелко нарезать. Креветки разморозить или положить в кастрюлю с подсоленным кипятком на 1 минуту.

Плавленый сыр натереть на крупной терке. Чеснок очистить и мелко порубить или пропустить через чесноковыжималку. Укроп вымыть, обсушить и мелко нарезать.

Смешать ингредиенты, посолить, заправить майонезом с перцем. Таким салатом можно начинить профитроли или песочные корзинки.

Сырные шарики

сыр — 200 г

майонез — 3−4 ст. л.

чеснок — 1−2 зубчика

крабовые палочки — 4−8 шт

оливки без косточки — 1 банка

грецкие орехи.

Сыр натереть на терке. Чеснок очистить и пропустить через чесноковыжималку. Замороженные крабовые палочки натереть на мелкой терке. Грецкие орехи не крупно нарезать и каждую оливку нафаршировать кусочком грецкого ореха.

Сыр смешать с майонезом и чесноком и хорошо перемешать. Из массы сделать лепешки, в центр положить оливку и завернуть. Натертые крабовые палочки выложить на тарелку и обвалять в них готовые шарики.

Печеночный торт с шампиньонами

печень ( куриная или говяжья) — 600 г

куриная или говяжья) — 600 г сметана — 100 г

яйцо — 1 шт

мука — 50−60 г

шампиньоны — 300−400 г

лук репчатый — 2−3 шт

сыр ( типа «Российского») — 200 г

типа «Российского») — 200 г чеснок — 2−3 зубчика

зелень укропа — 2−3 веточки

зеленый лук ( для украшения) — 2−3 пера

для украшения) — 2−3 пера майонез

сливочное + растительное масло для жарки

соль

свежемолотый перец

Печень вымыть, освободить от пленок и желчных протоков, и крупно нарезать. Пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Добавить яйцо, сметану, муку, соль, перец. Перемешать.

Печь как блины, выливая на разогретую сковороду с растительным маслом печеночное тесто.

Шампиньоны вымыть и нарезать тонкими ломтиками. Лук очистить и нарезать четвертькольцами. В сковороде разогреть сливочное масло вместе с растительным, выложить лук и немного посолить. Томить на медленном огне около 20−25 минут. Переложить лук в чистую миску.

В сковороде, где жарился лук, оставить около 1 столовой ложки масла от жарки лука, выложить грибы и немного посолить. Готовить шампиньоны на медленном огне, пока из грибов не выделится жидкость, затем поджарить до испарения влаги.

Грибы соединить с луком, посолить, поперчить по вкусу и перемешать.

Сыр натереть на терке. Чеснок очистить и пропустить через чесноковыжималку. Укроп вымыть, обсушить и порубить. Соединить сыр с чесноком и укропом, и перемешать.

На блюдо выложить печеночный «блин», смазать майонезом и выложить часть грибной начинки. Накрыть вторым блином и тоже смазать его майонезом. Выложить сыр с чесноком и укропом, и немного полить майонезом. Собрать торт, чередуя слои.

Бока торта смазать майонезом и покрыть тертым сыром. Верхний корж смазать майонезом и украсить ломтиками шампиньонов и зеленым луком. Убрать в холодильник на 3−4 часа или на ночь.