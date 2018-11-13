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2019-й: год какого животного по восточному календарю

По восточному календарю 2019 — это год Желтой Свиньи (Кабана). Рассказываем, что значит символ года и в какой одежде встречать Новый год.

Свиньи.
Свиньи.
СС0

Год Свиньи 2019: характеристика символа

2019 год — год Желтой Земляной Свиньи (Кабана). Он начнется 5 февраля и продлится до 24 января 2020 года, пишет 2019-god.com.

Год Свиньи завершает 12-летний цикл китайского календаря.

Яркими чертами знака являются спокойствие, терпение, рассудительность, честность и понимание. Для свиньи не существует такого понятия как усталость, ей свойственны трудолюбие и упорство.

В чем встречать год Свиньи?

Основной цвет символа 2019 года — желтый. Его можно сочетать с оттенками коричневого, горчичного. Следует избегать насыщенных лимонных цветов, отмечает new-year-party.ru

Наряд можно дополнить золотыми и позолоченными украшениями, пишет 2019-god.com

Когда еще был Год Свиньи

По китайскому календарю Год Свиньи был в 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 годах.

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