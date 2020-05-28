Абитуриентам разрешили подавать документы в вузы до сдачи ЕГЭ

Абитуриенты смогут подавать документы на поступление в вуз с 20 июня, рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

При этом он отметил, что было принято решение о разрешении сдавать документы еще до окончания сдачи единого госэкзамена, сообщает ТАСС.

В Федеральной кадастровой палате России заявили о том, что при электронной подаче документов для поступления в вуз абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров.

Для получения сертификата электронной подписи абитуриенту понадобятся оригиналы паспорта, СНИЛС, ИНН.

Что нужно сделать

Чтобы получить сертификат, нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Кроме того, можно заказать выезд специалиста по удобному адресу.

На получение сертификата введена предварительная запись в офисах ведомства. Сертификат ЭП физического лица нельзя получить на имя другого человека по доверенности или на основании иного документа, подтверждающего подобные полномочия, пишет sochi24.tv.

После удостоверения личности готовый сертификат можно получить только в личном кабинете. Срок действия такого сертификата составит 15 месяцев.

Ранее Рособрнадзор назвал предварительные график проведения ЕГЭ. Экзаменационная сессия должна пройти с 3 по 23 июля.