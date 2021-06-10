Абитуриенту 2021

Совсем немного времени остается до начала подачи документов в вузы. Выпускники школ стоят перед нелегким выбором учебного заведения и будущей профессии. Давайте рассмотрим какие существуют условия для поступления, и кто может подать документы в Алтайский филиал РАНХиГС .

В Академии можно учиться на бюджете или по договору. На бюджете — это когда государство или регион полностью оплачивает обучение, а по договору — когда студент платит за обучение самостоятельно.

Некоторые абитуриенты имеют право поступить на бюджет по льготе — без конкурса, по специальной квоте или в преимущественном порядке.

Для начала разберемся, какие категории абитуриентов могут подать документы на поступление:

поступающие на общих основаниях в основном конкурсе — по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний , проводимых Академией;

проводимых Академией; целевики ( целевая квота) — по договору о целевом обучении;

целевая квота) — по договору о целевом обучении; льготники ( особая квота) — абитуриенты с особыми правами на зачисление без экзаменов или в первую очередь;

особая квота) — абитуриенты с особыми правами на зачисление без экзаменов или в первую очередь; абитуриенты , поступающие по договорам.

Какие же есть льготы при поступлении в вуз?

В Академию можно поступить, не сдавая ЕГЭ, — такая возможность есть у победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад школьников. Так же у них есть право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников.

Особое право для поступления можно использовать только в одной организации высшего образования и выбрать только на одну образовательную программу.

Само участие в школьных олимпиадах тоже может сыграть на руку абитуриентам, даже если они не заняли призовые места, так как это может быть расценено как личное достижение.

При рассмотрении заявок на зачисление приёмная комиссия смотрит как на результаты ЕГЭ и вступительных экзаменов, так и на успехи в других сферах: в спорте, учебе, общественной жизни. Индивидуальные достижения поступающих учитываются при приеме как на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований (в том числе в рамках целевой и особой квот), так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на все формы и условия обучения. Личные достижения могут дать дополнительные баллы, которые помогут перешагнуть проходной порог. Как правило, вузы сами определяют, что относится к личным достижениям и сколько дополнительных баллов начислить.

Есть еще и право на преимущественное зачисление — особый вид льгот. Им обладают сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военных, которые получили ранения или увечья на службе, погибших при исполнении, дети участников боевых действий, пострадавшие от аварии на ЧАЭС и другие. Если несколько абитуриентов набрали одинаковое количество баллов, достаточное для поступления, возьмут того, у кого есть право на преимущественное зачисление. Абитуриенты не могут рассчитывать на зачисление вне конкурса — они получают льготу на преимущество перед другими поступающими, но должны сдавать ЕГЭ и вступительные испытания, если это необходимо.

Также в Академии действует профориентационно-образовательный проект «Школа больших возможностей» (ШБВ), помогающий старшеклассникам познакомиться с будущей профессией, подготовиться к ЕГЭ и адаптироваться к учёбе в вузе.

В этом году 121 школьник стал выпускником ШБВ, заработав главный приз проекта — скидку от 15% до 30% на весь срок обучения. Ребята смогут воспользоваться ею при поступлении в Алтайский филиал РАНХиГС на платной основе.

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает всех желающих получить высшее образование, профессиональные навыки и новые возможности.

Подробнее о поступлении в Академию вы можете узнать в разделе «Абитуриенту», а также в приёмной комиссии.

Адрес: 656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 187

Телефон: (3852) 503−003

What’s App: +7−923−653−11−33

E-mail: select@alt.ranepa.ru

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