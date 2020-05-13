Адаптационные практики и проблемы жителей Алтайского края в условиях самоизоляции.

В условиях распространения коронавирусной инфекции и принятия серьезных мер, направленных на сдерживание пандемии, проведение социологических исследований о социальном самочувствии граждан, их адаптации к изменяющимся условиям, выявлении основных проблем и изменении повседневных практик являются важнейшим источником информации для принятия управленческих решений и их коррекции как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Общая характеристика исследования

В апреле-мае 2020 г. преподаватели кафедры психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС при технической поддержке информационного портала «Алтапресс.ру» провели социологическое исследование с целью изучения адаптационных практик и проблем, с которыми сталкиваются жители Алтайского края в условиях самоизоляции.

Метод исследования — социологический онлайн-опрос на сервисе Google Forms.

Проведение исследования в режиме онлайн-опроса позволило обеспечить участие 401 жителя Алтайского края, проживающих в краевом центре, девяти городах и двадцати девяти сельских муниципальных районах края.

Выборочная совокупность имеет незначительные искажения половозрастной структуры (70% опрошенных — женщины; 30% - мужчины) и территориального распределения (71% - горожане) жителей Алтайского края. Распределение населения по основному занятию в целом отражает генеральную совокупность. Большинство принявших участие в опросе (63%) заняты в различных отраслях экономики. Половина среди них — наемные работники, около 7% - самозанятые (индивидуальные предприниматели, семейный бизнес) и более 5% - руководители организаций.

Оценка общего эмоционального состояния

Реализация противоэпидемических мер и, как следствие, изменение привычного уклада жизни существенным образом отразились на общем эмоциональном состоянии жителей Алтайского края.

Около половины опрошенных в настоящее время испытывают волнение и беспокойство (45%), а каждый десятый пребывает в состоянии сильного напряжения, страха и ощущения отсутствия какой-либо перспективы (12,7%).

Наибольшую тревогу, беспокойство и сильное напряжение испытывает экономически активная часть населения Алтайского края — работающие по найму.

Прослеживаются гендерные различия в оценке эмоционального состояния. Так, наибольшее беспокойство, тревогу и неуверенность в будущем испытывают женщины (46,5% женщин, 41,7% мужчин); а у представителей сильного пола в большей степени прослеживается состояние сильного напряжения, страха и отсутствия какой-либо перспективы (его испытывают 18,9% мужчин и 10,1% женщин).

Представителям слабого пола в большей степени свойственно и состояние апатии ко всему происходящему (ей подвержены 14,8% женщин и 7,1% мужчин).

Для представителей всех возрастных групп характерно состояние беспокойства, тревоги и неуверенность в будущем.

Большая уверенность в будущем проявляется у молодежи в возрасте 18−29 лет, однако четвертая часть представителей этой возрастной группы равнодушно относится к происходящему сегодня.

Ощущение некоторого беспокойства, тревоги и неуверенности в будущем в значительной степени характерно для представителей среднего возраста (30−44 лет), имеющих детей дошкольного и школьного возраста.

Сильное напряжение, страх и ощущение отсутствия какой-либо перспективы наиболее выражены в возрастных группах 30−44 лет и 45−50 лет. Это группа экономически активного населения, которое в условиях предпринимаемых противоэпидемических мер испытывает наибольшее негативное влияние из-за закрытия ряда предприятий, нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, перевода на дистанционный формат работы. Финансовое положение семьи в существенной степени влияет на ощущение внутреннего состояния, складывающегося в последнее время.

Так, беспокойство, тревогу и неуверенность в будущем испытывают представители всех социальных групп, но в большей степени те, кто занимает полярное положение в социальной структуре общества: с одной стороны, люди, идентифицирующие себя как «бедные» и «очень бедные», а с другой, напротив, причисляющие себя к богатым.

Уверенность в настоящем и оптимистичный настрой на будущее характерны для обеспеченных людей (38,3%) и части тех, кто идентифицирует себя как «средний класс» (20,6%).

Стабильное материальное положение во многом определяет настрой граждан, влияя на общую оценку и самочувствия, и ситуации в целом.

Так, среди оптимистично настроенных граждан, с уверенностью смотрящих в будущее, подавляющее число тех, кто отмечает, что в последнее время его материальное положение осталось без изменений (26,3%) или улучшилось (50,0%). И, напротив, тревога и напряжение характерны для людей, которые отмечают, что их материальное положение в последнее время ухудшилось.

Оценка материального положения

Оценивая свое материальное положение, половина жителей Алтайского края отмечают, что за последнее время (один-два месяца) оно ухудшилось (47,1%).

В большей степени ухудшение материального положения ощутили представители среднего и предпенсионного возраста — это экономически активная группа населения, на которой больше всего отразились проводимые мероприятия и которая по тем или иным причинам еще не получила мер социальной и экономической поддержки.

Наиболее стабильной финансово-экономическая ситуация остается у граждан пенсионного возраста — большинство отмечает, что их материальное положение не изменилось.

Ухудшение материального положения затронуло прежде всего семьи, имеющие детей (полные и неполные; находящиеся в зарегистрированном официальном браке и проживающие совместно без официальной регистрации).

Основные социальные проблемы , волнующие жителей Алтайского края

Основными социальными проблемами для жителей выступают (в порядке убывания):

низкий уровень заработной платы , ее несоответствие трудовым затратам , задержки оплаты труда ( 63,9%);

ее несоответствие трудовым затратам задержки оплаты труда 63,9%); рост цен , обесценивание денежных накоплений ( 60,0%);

обесценивание денежных накоплений 60,0%); безработица , отсутствие подходящих рабочих мест ( 45,9);

отсутствие подходящих рабочих мест 45,9); низкий размер пенсий и социальных пособий ( 40,4%);

40,4%); бедность , различия между бедными и богатыми и их рост ( 39,2%).

Из социальных проблем, связанных с проведением противоэпидемических мероприятий, сегодня наиболее актуализировалась проблемы:

ухудшения качества или доступности медицинского обслуживания ( 38,5%);

38,5%); снижения качества школьного образования , перевода на дистанционное обучение ( 27,0%).

Полученные результаты позволяют говорить о том, что тема коронавируса сегодня в регионе в большей степени приобретает не эпидемиологическое, а экономическое значение. Основные социальные проблемы жителей края связаны с финансово-экономическим блоком.

На этом фоне представляется интересной самооценка опрошенными своего материального положения.

Так, большинство опрошенных — 62,2% - оценивают свое материальное положение как среднее.

К обеспеченной, зажиточной части населения — «есть денежные накопления и возможность покупать практически все необходимое для жизни» — относят себя 11,2% опрошенных.

Бедными — «на скромное питание, оплату коммунальных услуг денег хватает, а на приобретение одежды и других вещей — нет» — оценивают себя около четверти населения (23,3%), из них 6,9% определяют свое положение как «очень бедное» — «денег иногда не хватает даже на питание».

Основными источниками доходов населения выступают заработная плата (60,4%); помощь родных, родственников, друзей (25,2%) и пенсия (17,2%).

Адаптация к условиям самоизоляции

Большинство жителей Алтайского края отмечают, что в целом адаптировались к самоизоляции (84,9%). Из них 39,2% обозначают, что этот процесс прошел для них легко, без особых проблем.

Около половины опрошенных (45,7%) адаптировались с некоторым напряжением. Это ощущение характерно для представителей всех социальных слоев населения Алтайского края.

Самой неадаптированной частью населения (14,0%) являются граждане, определяющие себя как «бедные» и «очень бедные», а также затруднившиеся с самоидентификацией.

Старшее поколение адаптировалось достаточно легко, с возникновением время от времени определенных проблем. Однако в целом к условиям самоизоляции представители старшего поколения адаптировались успешно.

Наибольшие сложности в адаптационных процессах наблюдаются у представителей молодежи и среднего возраста, у которых есть дети дошкольного и школьного возраста.

Определенные затруднения в процессе адаптации характерны для экономически активных социальных групп.

Жители Алтайского края заявляют о высоком уровне сознательности в отношении соблюдения режима самоизоляции. Так, около 40% опрошенных отмечают, что полностью соблюдают режим. Чуть больше половины (57,3%) говорят о том, что скорее соблюдают режим самоизоляции, чем нет.

Основными сложностями в условиях самоизоляции население называет:

нехватку непосредственных контактов с друзьями ( 49,3%);

49,3%); невозможность получить нужную медицинскую услугу ( 41,2%);

41,2%); недостаток непосредственных контактов со старшими членами семьи ( 32,3%);

32,3%); отсутствие возможности приобрести определенные товары из-за ограничения работы непродовольственных магазинов ( 29,6%);

29,6%); невозможность организовать полноценное обучение и досуг детей ( 25,9%).

Часть возникших в условиях самоизоляции сложностей может быть успешно снята. Взаимодействие с друзьями и родственниками может осуществляться по различным каналам, в том числе через социальные сети и мессенджеры. По этой же схеме, но при условии подбора адекватных программных продуктов и наличия определенного набора компетенций у педагогов может осуществляться организация обучения и досуга детей. Приобретение товаров возможно посредством онлайн-покупки и доставки до дома.

Поэтому целесообразно в этих условиях заниматься определенной просветительской деятельностью по моделям и практикам поведения в информационной среде, особенно для представителей старшего поколения.

Наиболее сложным и требующим отдельного внимания остается вопрос получения нужной медицинской услуги. Именно эта проблема является достаточно масштабной, глубокой и сложной, особенно в условиях самоизоляции.

Режим самоизоляции открыл гражданам новые возможности, основными из которых являются:

возможность заниматься домом , дачей и личным подсобным хозяйством ( 52,3%);

дачей и личным подсобным хозяйством 52,3%); появление свободного времени для просмотра видеофильмов и для компьютерных игр ( 50,8%);

50,8%); появление времени для общения с семьей , воспитания и развития детей ( 48,1%).

Таким образом, образовавшийся бюджет времени прежде всего направлен на дом (дачу), хозяйство; различные формы рекреации в формате видео и компьютерных игр и, что самое важное, на семью и детей.

Второе направление, которое находит свое развитие в сложившихся условиях, связано с личностным и профессиональным развитием — чтением книг, повышением уровня образования, творческой реализацией в разных формах.

Дистанционный режим работы

Доля респондентов, перешедших на дистанционный формат работы, составляет 82%, из них половина трудится в привычном временном графике. Для 13,5% опрошенных произошло увеличение обычного рабочего графика.

Основными преимуществами дистанционного формата работы население края называет:

экономию времени и средств на транспортных расходах ( 72,7%);

72,7%); возможность больше времени проводить с детьми ( 34,8%);

34,8%); экономию бюджета на расходах , связанных с приобретением одежды , обуви ( 30,3%);

связанных с приобретением одежды обуви 30,3%); комфортные домашние условия ( 28,8%).

В числе недостатков дистанционной формы профессиональной деятельности жители Алтайского края называют:

отсутствие комфортных условий и переключение на бытовые проблемы ( 34,5%);

34,5%); переключение внимания от работы на других членов семьи и родственников ( 34,5%);

34,5%); трудности коммуникации ( 31%);

31%); сложности с оценкой деятельности работодателем и объемом поставленных задач ( 19,5%).

Следовательно, одни и те же условия работы в дистанционном формате могут выступать как преимуществами, так и недостатками такой формы организации производственной деятельности. Это зависит не только от условий проживания и состава семьи работника, но и от его самоорганизации и определенного набора компетенций.

Оценка деятельности органов власти

Оценка населением Алтайского края мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и оказание помощи населению в регионе, показывает, что в большей степени население удовлетворено мерами, связанными:

с временным запретом деятельности развлекательных и досуговых организаций ( 79%);

79%); ужесточением контроля на границе ( 75,2%);

75,2%); организацией информационного оповещения об актуальных событиях ( 55,7%).

Наибольшую неудовлетворенность вызывают меры, направленные:

на поддержку отдельных видов малого и среднего бизнеса ( 41,5%);

41,5%); организацию медицинской помощи населению ( 41,0);

41,0); организацию деятельности сферы образования: дошкольного , школьного , профессионального ( 35,1%);

школьного профессионального 35,1%); материальную поддержку семей с детьми ( 34%).

Основные выводы

Таким образом, несмотря на определенные сложности, адаптационные процессы к условиям самоизоляции у жителей Алтайского края проходят успешно. Жители региона постепенно приспосабливаются к новым условиям жизни, осваивают новые практики и привыкают к удаленной работе.

Жители Алтайского края больше всего переживают о финансовом благополучии своей семьи, а страх перед коронавирусом и его последствиями уходит на второй план.

Наиболее уязвимыми социальными группами сегодня в Алтайском крае вступают:

семьи с детьми ( независимо от статуса семьи);

независимо от статуса семьи); представители среднего и предпенсионного возрастов , являющиеся представителями экономически активной группы населения.

Основные опасения у населения связаны с блоком финансово-экономических проблем, часть из которых складывающаяся ситуация обострила.

Основными социальными проблемами, порожденными коронавирусом, на сегодняшний день выступают:

ухудшение качества или доступности медицинского обслуживания;

снижение качества школьного образования , перевода на дистанционное обучение.

Не все действия (как экономического, так и общего противоэпидемического характера) находят свою поддержку у граждан, так как большинство не ощутило на себе их эффективность, а сами меры в большинстве своем рассматриваются как формальные и недостаточные.

Высвободившийся у граждан бюджет времени направлен прежде всего на благоустройство дома и решение хозяйственно-бытовых вопросов, а также на личностное и профессиональное развитие.

Если рассматривать результаты проведенного опроса как определенный формат обратной связи, обеспечивающей получение информации от жителей Алтайского края, то полученные данные определяют наиболее важные направления деятельности для региональных органов власти в условиях разработки и реализации мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и оказание помощи населению в регионе.

Сегодня наибольшую тревогу и неудовлетворенность у жителей Алтайского края вызывают такие направления, как:

поддержка отдельных видов малого и среднего бизнеса;

материальная поддержка семей с детьми;

организация медицинской помощи населению;

организация деятельности сферы образования ( дошкольного , школьного , профессионального).

Таким образом, сегодня в регионе тема коронавируса в большей степени приобретает не эпидемиологическое, а экономическое звучание.

Жители края заинтересованы в оперативном принятии мер именно в этих сферах и направлениях.

Результаты социологического исследования показывают, что сегодня важными направлениями деятельности на региональном уровне, связанными со снятием напряжения, тревожности и обеспечения адаптации к изменившимся условиям жизнедеятельности, выступают:

просветительская деятельность , расширяющая представления о моделях и практиках поведения в информационной среде , особенно для представителей старшего поколения;

расширяющая представления о моделях и практиках поведения в информационной среде особенно для представителей старшего поколения; организация социальной рекламы с целью формирования установок и представлений о новых моделях поведения в изменившейся под действием коронавируса реальности;

информационная деятельность о мерах социальной и экономической поддержки для различных категорий граждан и предприятий.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.