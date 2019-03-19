АГИК приглашает абитуриентов на «Фестиваль науки и творчества»

23 — 29 марта 2019 г. в Алтайском государственном институте культуры пройдет традиционный «Фестиваль науки и творчества» для абитуриентов. Для участия в фестивале приглашаются выпускники общеобразовательных школ, техникумов и колледжей, студенты и выпускники высших учебных заведений, которые смогут познакомиться с преподавателями института, попробовать свои силы в разных областях творчества, заглянуть в театральные и художественные мастерские, узнать о студенческой жизни, условиях обучения и перспективах трудоустройства.

Ведущие преподаватели института культуры и его лучшие студенты проведут для гостей мастер-классы и тренинги, викторины и игры. Школьники примут участие в информационной квест — игре «Дорогой народных традиций: от истоков до современности», мастер-классе «Реконструкция костюма», интерактивных викторинах «Занимательная информатика» и «История обычных вещей», игровом тренинге «Территория праздника», информационно-художественной программе «Мы — служители культуры!», увидят спектакль по пьесе Дж. Селенджера «Над пропастью во ржи» актерского курса Геннадия Старкова и др.

В хореографических классах всех желающих познакомят с образцами танцевального репертуара Государственного академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева, основами европейского конкурсного бального танца и body work в контактной импровизации.

23 марта состоится открытие выставки декоративно-прикладного творчества «Творения сердца», на которой будут представлены работы и изделия студентов и выпускников института.

В рамках фестиваля будет работать краевая научно-практическая конференция школьников. «Первые шаги в науку» сделают учащиеся 5 — 11 классов из городов и районов Алтайского края. Они представят научно-исследовательские работы, в которых затрагиваются вопросы, этнографии, сохранения духовной и материальной культуры, развития литературы Алтая, а также социокультурные и культурно-творческие проекты, посвященные развитию и охране национально-культурных традиций, волонтерству, краеведческому и спортивному туризму, здоровому образу жизни и пр.

Афиша. Источник: Алтайский государственный институт культуры.

28 марта для абитуриентов будет проходить пробное тестирование по литературе.

График мероприятий опубликован на сайте АГИК: www.agaki.ru

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