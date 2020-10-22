АГИК приглашает абитуриентов на виртуальный День открытых дверей

Ведущее учебное заведение России в сфере культуры и искусства — Алтайский государственный институт культуры приглашает выпускников общих и среднепрофессиональных образовательных организаций на День открытых дверей , который состоится 25 октября 2020 г. онлайн формате .

В 12:00 часов будущие абитуриенты и их родители в режиме конференц-связи смогут задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии, а потом — пообщаться с деканами факультетов, получить ответы на интересующие вопросы.

Как и прежде основную информацию о деятельности института, организации приёма абитуриентов можно получить на официальном сайте института: www.agik22.ru. Здесь для вас представлены материалы выпускающих кафедр института: это и презентации, и видеообращения деканов факультетов и видеоролики с искрометными, зажигательными танцами, актерскими зарисовками кафедры режиссуры и актерского мастерства. В ходе интерактивной встречи вы узнаете кто такие «музеологи», чем увлекателен «туризм». Те, кто любит рисовать, макетировать, создавать собственные рекламные проекты, смотрите информацию кафедр дизайна и декоративно-прикладного творчества. Также на сайте можно познакомиться с новыми направлениями подготовки «Графика» и «Руководство студией художественного текстиля».

— Цифровизация все глубже проникает в процессы жизнедеятельности человека. Внедрение и использование современных, быстро совершенствующихся информационных технологий в образовательный процесс, ведет к стиранию временных и территориальных границ, способствует удовлетворению информационных потребностей широкой аудитории потребителей образовательных услуг, благодаря возможностям предоставления информации в удобной форме и в нужное время. В современных реалиях Алтайский государственный институт культуры меняет форматы работы, в том числе и с потенциальными абитуриентами. Подобные встречи с абитуриентами планируется проводить ежемесячно, — отмечает Олеся Кутькина, проректор по учебной работе, к.п.н., доцент.

Телефон горячей линии: 8−961−990−70−37