АГИК приглашает абитуриентов на виртуальный День открытых дверей

В 14:00 часов абитуриенты и их родители в режиме конференц-связи смогут задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии, а потом — пообщаться с деканами факультетов, получить ответы на интересующие вопросы.

В ходе онлайн-встречи будут презентованы направления подготовки института, как традиционные — социально-культурная деятельность, библиотечно-информационная деятельность, туризм, хореография и др., так и новые, набор на которые в 2021 году будет осуществляться впервые. Специалисты института расскажут об особенностях приема абитуриентов со средним профессиональным образованием, приеме по целевой квоте, бюджетном и платном наборе. Деканы факультетов познакомят будущих студентов с перечнем вступительных испытаний и условиями приема. Заведующие кафедрами и художественные руководители курсов расскажут об особенностях проведения вступительных испытаний, онлайн-консультациях и просмотрах, также дадут рекомендации по подготовке к экзаменам.

Ольга Одинцова,

ответственный секретарь приемной комиссии АГИК:

— Для абитуриента сейчас крайне важно выстроить индивидуальную траекторию подготовки к поступлению в вуз. Алтайский институт культуры на Днях открытых дверей стремится помочь своим будущим студентам определиться с выбором профессии. Конечно же, много информации об АГИК поступающий может найти в открытых источниках, но важно получать такую информацию из «первых рук». Именно поэтому мы подробно рассказываем о возможностях построения профессиональной карьеры в сфере культуры и искусства. На встречах с абитуриентами, независимо от их формата, наши представители подробно отвечают на вопросы, интересующие абитуриентов и их родителей — об изучаемых дисциплинах, учебной практике, вариантах трудоустройства, стипендии и материальной поддержке студентов.

День открытых дверей пройдет на платформе Zoom. Ссылка для подключения: https://us04web.zoom.us Идентификатор конференции: 723 2421 5410 Код доступа: Z3g6QN

Телефон горячей линии: 8−961−990−70−37