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Образование
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АГИК приглашает абитуриентов на виртуальный День открытых дверей

12 декабря 2020 г. Алтайский государственный институт культуры проводит очередной День открытых дверей в онлайн формате.

Корпус Алтайского государственного института культуры
Корпус Алтайского государственного института культуры
Фото предоставлено пресс-службой Алтайского государственного института культуры

В 14:00 часов абитуриенты и их родители в режиме конференц-связи смогут задать вопросы ответственному секретарю приемной комиссии, а потом — пообщаться с деканами факультетов, получить ответы на интересующие вопросы.

В ходе онлайн-встречи будут презентованы направления подготовки института, как традиционные — социально-культурная деятельность, библиотечно-информационная деятельность, туризм, хореография и др., так и новые, набор на которые в 2021 году будет осуществляться впервые. Специалисты института расскажут об особенностях приема абитуриентов со средним профессиональным образованием, приеме по целевой квоте, бюджетном и платном наборе. Деканы факультетов познакомят будущих студентов с перечнем вступительных испытаний и условиями приема. Заведующие кафедрами и художественные руководители курсов расскажут об особенностях проведения вступительных испытаний, онлайн-консультациях и просмотрах, также дадут рекомендации по подготовке к экзаменам.

Ольга Одинцова,
ответственный секретарь приемной комиссии АГИК:

— Для абитуриента сейчас крайне важно выстроить индивидуальную траекторию подготовки к поступлению в вуз. Алтайский институт культуры на Днях открытых дверей стремится помочь своим будущим студентам определиться с выбором профессии. Конечно же, много информации об АГИК поступающий может найти в открытых источниках, но важно получать такую информацию из «первых рук». Именно поэтому мы подробно рассказываем о возможностях построения профессиональной карьеры в сфере культуры и искусства. На встречах с абитуриентами, независимо от их формата, наши представители подробно отвечают на вопросы, интересующие абитуриентов и их родителей — об изучаемых дисциплинах, учебной практике, вариантах трудоустройства, стипендии и материальной поддержке студентов.

День открытых дверей пройдет на платформе Zoom.

Ссылка для подключения: https://us04web.zoom.us

Идентификатор конференции: 723 2421 5410

Код доступа: Z3g6QN

Телефон горячей линии: 8−961−990−70−37

Телефоны для справок: 8 (3852) 43-17-77; 54−73−59

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