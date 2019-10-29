АГИК принял участие в международной выставке «Образование в России»

В Республике Кыргызстан, г. Бишкек, прошла международная выставка «Образование в России», целью которой было знакомство кыргызских абитуриентов с российской системой образования, условиями и порядком поступления в вузы России.

На выставке свои экспозиции представили ведущие российские вузы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Курска, Перми, Томска, Хабаровска, в том числе — Алтайский государственный институт культуры.

Преподаватели АГИК представили абитуриентам информацию о направлениях подготовки, программах бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и дополнительного образования. Образовательная площадка института вызвала неподдельный интерес не только со стороны потенциальных абитуриентов, но и преподавателей других образовательных организаций, как России, так и Киргизии. Следует отметить, что все направления подготовки оказываются актуальными и востребованными для кыргызских школьников: и инновации, и технологии, и художественное творчество. Более 100 потенциальных абитуриентов — посетителей выставки — высказали пожелание получить образование в Алтайском государственном институте культуры, в числе которых 4 абитуриента целенаправленно ориентированы на обучение через систему Россотрудничества.

В рамках деловой программы на выставке прошли презентации российских вузов, научно-популярные лекции, семинары, круглые столы.

АГИК на международной выставке «Образование в России». Фото: архив Алтайского государственного института культуры.

Проректор по науке и международным связям Ирина Жерносенко посетила Кыргызский государственный университет культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой, где прошел круглый стол со студентами, аспирантами и преподавателями и состоялся заинтересованный разговор о возможных формах взаимодействия двух вузов: совместных проектах, конференциях, обмене опытом, академической мобильности. В дар университету был передан комплект научных журналов и сборников научных трудов, изданных АГИК. Заведующая кафедрой дизайна и архитектуры АГИК Лариса Шокорова прочитала лекции о народной и современной культуре Алтая в Кыргызском государственном художественном училище имени С.А. Чуйкова и Бишкекском музыкально-педагогическом колледже имени Т. Эрманова. Наибольший интерес вызвал мастер-класс по изготовлению русских традиционных изделий из бересты, на котором студенты познакомились с новым для них природным материалом. Заместитель декана факультета дополнительного профессионального образования Михаил Маслов посетил Бишкекское хореографическое училище имени Ч. Базарбаева, Бишкекское театральное училище при КМАДТ имени Т. Абдумомунова, Высшую профессиональную школу туризма и гостиничного дела, Профессиональный лицей № 92 имени С. Чокморова, Колледж экономики, дизайна и информационных систем (КЭДИС). В рамках встреч с руководителями этих образовательных организаций М.С. Маслов представил информацию об институте культуры, направлениях подготовки; установил контакты с ведущими преподавателями.

Результатом трехдневной работы преподавателей АГИК в Республике Кыргызстан является целый ряд налаженных контактов с вузами России, образовательными организациями Киргизии, что, несомненно, будет способствовать повышению престижа Алтайского государственного института культуры в международном образовательном сообществе.