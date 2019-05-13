В Алтайском государственном институте культуры проходят мероприятия III Международного творческого проекта «Многая лета» . В рамках проекта пройдут мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, их приобщение к богатейшему отечественному духовному наследию.

5 мая 2019 г. на территории храма святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова г. Барнаула прошел конкурс фольклорных программ «Хороводы и игры на Красную горку», в котором приняли участие более 30 фольклорных ансамблей и хоров. Коллективы представили хороводно-игровые программы, приуроченные к весеннему периоду народного календаря, основанные на региональном фольклорно-этнографическом материале.

Вокально-хоровой фестиваль-конкурс русской духовной музыки «Многая лета» состоится 15 мая 2019 г. в концертном зале АГИК. В нем примут участие вокально-хоровые ансамбли и хоры академического направления в категориях «профессионалы» (учащиеся профильных учебных заведений; преподаватели, учителя музыки, музыкальные работники, профессиональные исполнители) и «любители» (учащиеся муниципальных образовательных учреждений, непрофильных учебных заведений и другие категории исполнителей). В рамках реализации проекта пройдет мастер-класс заслуженного артиста РФ, хормейстера, доцента Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки А. А. Паримана. Вниманию участников и гостей проекта будет представлена выставка работ студентов кафедры дизайна и архитектуры АГИК «Свет души моей».

АГИК реализует Международный творческий проект «Многая лета». Архив Алтайского государственного института культуры.

Завершится III Международный творческий проект «Многая лета» 15 мая 2019 г. грандиозным гала-концертом, в котором примут участие победители и лауреаты конкурсов.

Начало гала-концерта 15 мая в 18.00 в концертном зале АГИК, по адресу пр. Ленина, 66

Вход свободный. (0+)