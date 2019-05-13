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АГИК реализует Международный творческий проект «Многая лета»

В Алтайском государственном институте культуры проходят мероприятия III Международного творческого проекта «Многая лета». В рамках проекта пройдут мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, их приобщение к богатейшему отечественному духовному наследию.

АГИК реализует Международный творческий проект «Многая лета».
АГИК реализует Международный творческий проект «Многая лета».
Архив Алтайского государственного института культуры.

5 мая 2019 г. на территории храма святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова г. Барнаула прошел конкурс фольклорных программ «Хороводы и игры на Красную горку», в котором приняли участие более 30 фольклорных ансамблей и хоров. Коллективы представили хороводно-игровые программы, приуроченные к весеннему периоду народного календаря, основанные на региональном фольклорно-этнографическом материале.

Вокально-хоровой фестиваль-конкурс русской духовной музыки «Многая лета» состоится 15 мая 2019 г. в концертном зале АГИК. В нем примут участие вокально-хоровые ансамбли и хоры академического направления в категориях «профессионалы» (учащиеся профильных учебных заведений; преподаватели, учителя музыки, музыкальные работники, профессиональные исполнители) и «любители» (учащиеся муниципальных образовательных учреждений, непрофильных учебных заведений и другие категории исполнителей). В рамках реализации проекта пройдет мастер-класс заслуженного артиста РФ, хормейстера, доцента Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки А. А. Паримана. Вниманию участников и гостей проекта будет представлена выставка работ студентов кафедры дизайна и архитектуры АГИК «Свет души моей».

АГИК реализует Международный творческий проект «Многая лета».
АГИК реализует Международный творческий проект «Многая лета».
Архив Алтайского государственного института культуры.

Завершится III Международный творческий проект «Многая лета» 15 мая 2019 г. грандиозным гала-концертом, в котором примут участие победители и лауреаты конкурсов.

Начало гала-концерта 15 мая в 18.00 в концертном зале АГИК, по адресу пр. Ленина, 66

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