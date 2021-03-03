Аграрный университет стал площадкой для проведения Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021»

«В 2021 году Алтайский государственный аграрный университет вновь стал одним из 19 вузов страны, где размещены площадки для проведения конкурса „АгроНТИ 2021“. Этот проект позволяет сельским школьникам познакомиться с современным и высокотехнологичным сельским хозяйством настоящего и будущего. У ребят есть возможность узнать, какие профессии востребованы сегодня и будут еще более востребованы завтра», — отметил ректор Алтайского ГАУ Николай Анатольевич Колпаков.
Конкурс пройдет по следующим направлениям:
- АгроКоптеры (распределённые системы беспилотных летательных аппаратов, системы автоматического управления);
- АгроРоботы (роботизированные и автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой);
- АгроКосмос (использование космических снимков и ГИС-технологий в сельском хозяйстве);
- АгроМетео (прогнозирование погоды, создание архива погоды, аналитика);
- АгроБио (методы защиты от болезней и вредителей сельскохозяйственных культур).
Для участия в «АгроНТИ 2021» необходимо до 31 марта 2021 года пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия. Подать заявку можно сразу по нескольким направлениям.
Координатор конкурса в Алтайском ГАУ — Андрей Алексеевич Смышляев, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой математики, механики и инженерной графики, тел. +7 (961) 996- 44−51, e-mail: agronti_asau@mail.ru
Справка
В 2020 году участниками заочного этапа стали более 1780 школьников из сельской местности и малых городов Алтайского края. По итогам финала конкурса двое ребят из Алтайского края стали победителями и призерами в направлении «АгроМетео».
Организаторами конкурса выступают Фонд содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке Министерства просвещения и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте.
Фото: Оксана Алехина, Константин Пехтерев