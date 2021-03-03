Аграрный университет стал площадкой для проведения Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2021»

К участию в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТИ 2021» приглашаются школьники трёх возрастных групп (5−6, 7−8, 9−11 классы), обучающиеся в сельской местности или в школах малых городов Алтайского края.

«В 2021 году Алтайский государственный аграрный университет вновь стал одним из 19 вузов страны, где размещены площадки для проведения конкурса „АгроНТИ 2021“. Этот проект позволяет сельским школьникам познакомиться с современным и высокотехнологичным сельским хозяйством настоящего и будущего. У ребят есть возможность узнать, какие профессии востребованы сегодня и будут еще более востребованы завтра», — отметил ректор Алтайского ГАУ Николай Анатольевич Колпаков.

Конкурс пройдет по следующим направлениям: АгроКоптеры ( распределённые системы беспилотных летательных аппаратов , системы автоматического управления);

распределённые системы беспилотных летательных аппаратов системы автоматического управления); АгроРоботы ( роботизированные и автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой);

роботизированные и автоматизированные системы управления сельскохозяйственной техникой); АгроКосмос ( использование космических снимков и ГИС-технологий в сельском хозяйстве);

использование космических снимков и ГИС-технологий в сельском хозяйстве); АгроМетео ( прогнозирование погоды , создание архива погоды , аналитика);

прогнозирование погоды создание архива погоды аналитика); АгроБио (методы защиты от болезней и вредителей сельскохозяйственных культур).

Для участия в «АгроНТИ 2021» необходимо до 31 марта 2021 года пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия. Подать заявку можно сразу по нескольким направлениям.

Координатор конкурса в Алтайском ГАУ — Андрей Алексеевич Смышляев, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой математики, механики и инженерной графики, тел. +7 (961) 996- 44−51, e-mail: agronti_asau@mail.ru

Справка

В 2020 году участниками заочного этапа стали более 1780 школьников из сельской местности и малых городов Алтайского края. По итогам финала конкурса двое ребят из Алтайского края стали победителями и призерами в направлении «АгроМетео».

Организаторами конкурса выступают Фонд содействия инновациям совместно с некоммерческой организацией «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства» при поддержке Министерства просвещения и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте.

Фото: Оксана Алехина, Константин Пехтерев