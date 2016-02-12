АГУ вошел в ТОП-25 ведущих вузов России в глобальном рейтинге университетов Unirank

Опорный Алтайский государственный университет занял 25-е место в рейтинге UniRank среди 373 оцененных российских высших учебных заведений и 1458-е место в мире. По сравнению с 2019 годом АлтГУ поднялся на 2 и 346 позиций соответственно.

В рейтинге АлтГУ находится среди ведущих университетов проекта «5−100» — национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и Дальневосточного федерального университета.

Среди университетов Сибирского федерального округа АлтГУ вышел на 4 позицию, уступая только трем вузам «5−100» — национальным исследовательским ТПУ, ТГУ и НГУ.

UniRank University Ranking входит в список глобальных рейтингов IREG и анализирует веб-страницы высших учебных заведений, аккредитованных по всему миру. Данные UniRank служат ориентиром для иностранных студентов и преподавателей при получении информации о степени популярности университета в интернете.

UniRank выходит дважды в год с мая 2005 года. Расчет позиции университета в рейтинге представляет собой алгоритм, включающий 5 независимых показателей, которые собираются из 5 веб-источников: Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Referring Domains, Majestic Trust Flow. Основными показателями являются посещаемость сайта, количество ссылок и метрики потока, а также количество уникальных посетителей и просмотров страниц сайта вуза с настольных ПК и с мобильных устройств.

В настоящий момент в рейтинге представлено около 13 600 колледжей и университетов из более чем 200 стран.