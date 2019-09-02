Актер Локтев и драчун Лунев: алтайские депутаты рассказали, где и как учились в школе

Депутаты-единороссы в День знаний рассказали , в каких школах учились, что им больше всего нравилось и каких учителей лучше всего запомнили.

Барнаульский депутат Александр Локтев учился в школах № 68 и № 55.

Александр Локтев,

депутат Барнаульской гордумы:

— Считаю, что старание — главный навык, который я приобрел в школе. Если в первом классе получал сначала «квадратики», затем и «звездочки», а со второго и до окончания учился на «отлично». Больше всего из школьной жизни запомнился наш театр «Журавлики» школы № 55, ведь мы ставили сценки и спектакли на английском языке, к примеру, играл в «Приключениях Тома Сойера» и сказке «Питер Пэн».

Депутат краевого заксобрания и директор «Барнаульского зоопарка» Сергей Писарев учился в школе № 3 Змеиногорска. Говорит, что, приезжая в родной город, первым делом бежит в школу.

Сергей Писарев. Altapress.ru , Анна Зайкова

Сергей Писарев,

депутат АКЗС , директор «Барнаульского зоопарка»:

— Моим любимым предметом была химия, у нас его вела замечательная Александра Петровна Астахова. Мы неоднократно пытались устроить «взрыв» при помощи бертолетовой соли, но ничего не получалась. Поэтому, когда Александра Петровна доставала эту заветную баночку, мы все тряслись от восторга. Кстати, родной школе помогаю и по сей день, ребят-отличников, которые добиваются значительных успехов по географии и биологии, поддерживаю именными стипендиями.

Альберт Лунев, депутат АКЗС и глава компании «СПТК», учился в барнаульской гимназии № 27. По его словам, он хорошо учился, но был дерзким и вечно дрался, из-за чего регулярно бывал в кабинете директора.

Альберт Лунев,

депутат АКЗС и глава компании «СПТК»:

— И хотя руководство школы видело меня золотым медалистом в перспективе, я себя таковым не считал и не стремился к медали. Периодически спорил с учительницей математики Майей Елизаровной. Математика всегда была любимым предметом, давалась мне очень легко. Сегодня моя одноклассница Татьяна руководит предприятием, которое я учредил. Вот она, кстати, стала золотой медалисткой.

Николай Якушев. Олег Богданов , altapress.ru

«Английскую» школу № 22 окончил Николай Якушев, депутат АКЗС.

Николай Якушев,

депутат АКЗС:

— В профессиональной деятельности знания мне пригодились — теперь я читаю лекции иностранным студентам АГМУ на английском языке. Однако самое замечательное — школа и учитель истории Галина Николаевна привили мне любовь к истории своей страны и края. Я, кстати, в 5-ом классе читал первоклассникам лекции по истории Алтая, а школа заплатила мне за это мой первый гонорар.

Алексей Кривенко, депутат АКЗС, 11 лет отучился в Покровской школе Родинского района. Говорит, что больше всего любил дни самоуправления, на которых он преподавал любимую математику, а один день даже побывал в роли директора школы и провел линейку.

Максим Степин. www. doc22.ru

Депутат АКЗС, дорожник Максим Степин учился в школе села Зеленая поляна Троицкого района.

Максим Степин,

депутат АКЗС и руководитель компании «Юго-восточное ДСУ»:

— Она там одна и раньше казалась в разы больше и светлее, а теперь, как приезжаю туда, все не могу поверить — она оказывается такая маленькая, но все равно — любимая и самая лучшая. Как все ребята, уважал и боялся учителя физкультуры Юрия Карловича Виганда, его уроки у нас были самыми любимыми. Он научил нас главному — дисциплине и взаимовыручке.

Депутат АКЗС Сергей Шабанов учился в Усть-Калманке. Говорит, что в тяжелые времена помогал школе материально по просьбе одноклассниц, которые там сейчас преподают. А потом школа вошла в краевые и федеральные программы и похорошела: есть класс химии, обновили столовую.

Наталья Цепенко. фракция «Единая Россия»

Наталья Цепенко, депутат АКЗС, окончила Кулундинскую школу и через несколько лет вернулась туда уже учителем.