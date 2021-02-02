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Актуальная информация для родителей школьников и дошкольников

В настоящее время семьи, где есть дети-школьники, находятся в эпицентре самой длинной и сложной 3-й четверти. Обычно в первой половине учебного года школьники раскачиваются, родители надеются, что впереди еще много времени и их дети непременно овладеют всеми необходимыми навыками для успешной учёбы. Однако после Нового года приходит осознание того, что совсем скоро учебный год закончится, а пробелов в обучении предостаточно. Надо что-то делать! Надо помочь своему ребёнку! Но как? Найти хорошего репетитора в разгаре учебного года сложно, да и не всегда это верный выход. В развивающих центрах группы давно укомплектованы, и придётся ждать следующего набора, скорее всего, уже в новом учебном году… Но выход есть!

Курсы для детей.
Курсы для детей.
архив Школы скорочтения.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина круглогодично ведёт набор детей в развивающие группы. Кроме этого очевидного плюса есть ещё целый ряд преимуществ:

  • Широкий спектр услуг — курсы «Обучение чтению», «Техника чтения», «Скорочтение», «Скоросчёт», «Таблица умножения», «Каллиграфия», «Логическое мышление», «Суперпамять».
  • Разноуровневые программы рассчитаны на любой возраст (от 4 до 17 лет) и уровень подготовки ребёнка.
  • Тренинги экспресс-формата — всего 10−12 занятий. Ребёнок получит результат уже в этой четверти.
  • Индивидуальный подход при составлении расписания занятий.
  • Малочисленные группы — до 6 человек.

Руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина рекомендует родителям будущих первоклассников заняться подготовкой ребёнка к школе уже сейчас.

Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!
Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!
архив Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Для того чтобы понять, нужно ли это конкретно вашему малышу, задумайтесь над несколькими вопросами:

  • Знает ли он алфавит?
  • Умеет ли читать и отвечать на вопросы по тексту?
  • Владеет ли порядковым счётом, умеет выполнять арифметические действия в пределах 10?
  • Уверенно и правильно держит ручку, карандаш?

Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили «нет», самое время заложить почву для успешного обучения ребёнка в школе.

Кроме экспресс-тренингов для дошкольников и учеников первых классов в школе запущены группы нового формата — «комплексное развитие». На каждом занятии в течение нескольких месяцев развитие ребёнка будет происходить по нескольким направлениям:

  • чтение + развитие устной речи;
  • математика + логика;
  • письмо + грамота.

В течение февраля есть возможность присоединиться к группам.

Навык скорочтения - одна из самых важных составляющих успешного человека, которая сразу дает конкурентное преимущество его обладателю.
Навык скорочтения — одна из самых важных составляющих успешного человека, которая сразу дает конкурентное преимущество его обладателю.
архив Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Перед стартом важно пройти бесплатное тестирование!

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru

Актуальная информация в «Инстаграм»: @turboread_brn

Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23

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