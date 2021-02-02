Актуальная информация для родителей школьников и дошкольников

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина круглогодично ведёт набор детей в развивающие группы. Кроме этого очевидного плюса есть ещё целый ряд преимуществ:
- Широкий спектр услуг — курсы «Обучение чтению», «Техника чтения», «Скорочтение», «Скоросчёт», «Таблица умножения», «Каллиграфия», «Логическое мышление», «Суперпамять».
- Разноуровневые программы рассчитаны на любой возраст (от 4 до 17 лет) и уровень подготовки ребёнка.
- Тренинги экспресс-формата — всего 10−12 занятий. Ребёнок получит результат уже в этой четверти.
- Индивидуальный подход при составлении расписания занятий.
- Малочисленные группы — до 6 человек.
Руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина рекомендует родителям будущих первоклассников заняться подготовкой ребёнка к школе уже сейчас.
Для того чтобы понять, нужно ли это конкретно вашему малышу, задумайтесь над несколькими вопросами:
- Знает ли он алфавит?
- Умеет ли читать и отвечать на вопросы по тексту?
- Владеет ли порядковым счётом, умеет выполнять арифметические действия в пределах 10?
- Уверенно и правильно держит ручку, карандаш?
Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили «нет», самое время заложить почву для успешного обучения ребёнка в школе.
Кроме экспресс-тренингов для дошкольников и учеников первых классов в школе запущены группы нового формата — «комплексное развитие». На каждом занятии в течение нескольких месяцев развитие ребёнка будет происходить по нескольким направлениям:
- чтение + развитие устной речи;
- математика + логика;
- письмо + грамота.
В течение февраля есть возможность присоединиться к группам.
Перед стартом важно пройти бесплатное тестирование!
Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru
Актуальная информация в «Инстаграм»: @turboread_brn
Адрес: пр. Комсомольский, 80-в, ул. Взлетная, 23