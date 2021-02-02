Актуальная информация для родителей школьников и дошкольников

В настоящее время семьи, где есть дети-школьники , находятся в эпицентре самой длинной и сложной 3-й четверти. Обычно в первой половине учебного года школьники раскачиваются, родители надеются, что впереди еще много времени и их дети непременно овладеют всеми необходимыми навыками для успешной учёбы. Однако после Нового года приходит осознание того, что совсем скоро учебный год закончится, а пробелов в обучении предостаточно. Надо что-то делать! Надо помочь своему ребёнку! Но как? Найти хорошего репетитора в разгаре учебного года сложно, да и не всегда это верный выход. В развивающих центрах группы давно укомплектованы, и придётся ждать следующего набора, скорее всего, уже в новом учебном году… Но выход есть!

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина круглогодично ведёт набор детей в развивающие группы. Кроме этого очевидного плюса есть ещё целый ряд преимуществ:

Широкий спектр услуг — курсы «Обучение чтению», «Техника чтения», «Скорочтение», «Скоросчёт», «Таблица умножения», «Каллиграфия», «Логическое мышление», «Суперпамять».

Разноуровневые программы рассчитаны на любой возраст ( от 4 до 17 лет) и уровень подготовки ребёнка.

от 4 до 17 лет) и уровень подготовки ребёнка. Тренинги экспресс-формата — всего 10−12 занятий. Ребёнок получит результат уже в этой четверти.

Индивидуальный подход при составлении расписания занятий.

Малочисленные группы — до 6 человек.

Руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина рекомендует родителям будущих первоклассников заняться подготовкой ребёнка к школе уже сейчас.

Хотите , чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс! архив Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Для того чтобы понять, нужно ли это конкретно вашему малышу, задумайтесь над несколькими вопросами:

Знает ли он алфавит?

Умеет ли читать и отвечать на вопросы по тексту?

Владеет ли порядковым счётом , умеет выполнять арифметические действия в пределах 10?

умеет выполнять арифметические действия в пределах 10? Уверенно и правильно держит ручку , карандаш?

Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили «нет», самое время заложить почву для успешного обучения ребёнка в школе.

Кроме экспресс-тренингов для дошкольников и учеников первых классов в школе запущены группы нового формата — «комплексное развитие». На каждом занятии в течение нескольких месяцев развитие ребёнка будет происходить по нескольким направлениям:

чтение + развитие устной речи;

математика + логика;

письмо + грамота.

В течение февраля есть возможность присоединиться к группам.

Навык скорочтения — одна из самых важных составляющих успешного человека , которая сразу дает конкурентное преимущество его обладателю. архив Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина.

Перед стартом важно пройти бесплатное тестирование!

Запись по телефону 57−16−06 или на сайте www.barnaul-1.turboread.ru

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