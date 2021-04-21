Актуальные вопросы в области кадастра, геодезии и землепользования обсудили на всероссийской конференции в Алтайском ГАУ

Особенности рынка недвижимости в России и за рубежом, цифровизация в сфере кадастра, подготовка кадров, а также другие актуальные вопросы рассмотрели участники Всероссийской заочной научно-практической конференции «Кадастр недвижимости, геодезия, организация землепользования: опыт практического применения» . Мероприятие, приуроченное к Году науки и технологий в России, прошло 20 апреля на базе Алтайского государственного агарного университета в очно/дистанционном формате.

На пяти секциях конференции научно-исследовательские доклады представили участники из Барнаула, Бийска, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Краснодара, Москвы, Новосибирска, Оренбурга, Перми, Самары, Санкт-Петербурга и Томска.

Темы, поднятые на конференции, отражали целый спектр вопросов, которые сегодня остро стоят перед профессиональным сообществом. Самой востребованной оказалась секция «Кадастр недвижимости». Ее участники озвучили имеющиеся проблемы в сфере кадастрового учета и регистрации прав, проанализировали ошибки, которые допускаются при внесении в реестр и поделились опытом их исправления.

Конференция. Алтайский ГАУ.

Анализируя доклады, директор Института кадастра и природопользования Сибирского государственный университет геодезии и топографии Евгений Аврунев сделал акцент на том, что:

«Координирование объектов недвижимости — это очень большая и сложная тема, связанная с использованием измерительных технологических средств, контролем точности и определением координат. Реестровая ошибка влечет за собой не только проблемы при решении земельных споров, но и с налогообложением».

Поэтому неслучайно большой интерес на конференции вызвали доклады о цифровизации в сфере кадастра и применении высокоточных приборов для выполнения съемки и обработки полученных результатов.

Конференция. Алтайский ГАУ.

Живой отклик также получили доклады по вопросу подготовки профильных специалистов. Эксперты раскрыли ряд проблем и задач, которые сегодня решают профильные образовательные учреждения. Например, профессор Самарского государственного экономического университета Наталья Лазарева рассказала о проектном методе обучения студентов направления «Землеустройство и кадастр».

«Проектный метод обучения — это интегрированные образовательные технологии, которые позволяют формировать у студентов максимально число профессиональных компетенций, необходимых знаний и умений уже к написанию ВКР и получению диплома», — отметила Наталья Владимировна.

Ряд спикеров конференции представили свои доклады по вопросу перспектив развития территории страны, оценке недвижимости, с применением различных методик и предложений усовершенствования процедур определения кадастровой стоимости, коснулись и изменений в законодательстве.

Конференция. Алтайский ГАУ.

Подводя итоги, директор НП «Союз кадастровых инженеров Алтая» Евгений Тихонов обратил внимание участников конференции, что темы докладов затрагивали актуальные вопросы интересные, как узкоспециализированным специалистам, так и широкой общественности, например, по дачной амнистии.

«Учитывая, что законодательство в нашей сфере меняется каждые полгода, мы должны держать руку на пульсе. У нас с вами еще много работы и интересных тем для обсуждения», — пожелал участникам конференции Евгений Владимирович.

Координатор конференции, доцент кафедры землеустройства, земельного и городского кадастра Алтайского ГАУ Екатерина Соврикова также подытожила, что прошедшая конференция показала большой интерес профессионального сообщества к обозначенной повестке в области кадастра недвижимости, геодезии и землепользования.

«Мы уверены, что данная дискуссионная площадка на базе факультета природообустройства Алтайского ГАУ станет регулярным и востребованным местом профессионального общения и обсуждения новых подходов, лучших практик в сфере кадастра недвижимости и применения цифровых технологий в данной отрасли в России, — подчеркнула Екатерина Михайловна. — Приглашаем к сотрудничеству специализированные организации и учреждения, а также научно-педагогическое сообщество в рамках подготовки следующей ежегодной конференций».

Конференция. Алтайский ГАУ.

С тезисами докладов можно будет ознакомиться на платформе НЭБ e-LIBRARI.RU.

Справка

Организатором Всероссийской конференции выступает факультет природообустройства Алтайского государственного аграрного университета при поддержке управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю, НП «Союз кадастровых инженеров Алтая».