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Образование

Алтайская школа стала участником всероссийского шоу-проекта о ремонте «Сменка»

Новомоношкинская школа Заринского района одержала победу среди 900 претендентов на участие в проекте социального движения «Сменка». В течение недели в лингафонном кабинете образовательного учреждения будет сделан ремонт, который полностью профинансирует известное шоу.

Дети. Школа.
Дети. Школа.
pixabay.com.

В конкурсе на участие в проекте выиграли четыре претендента. Помимо Новомоношкинской школы шоу-проект «Сменка» отремонтирует кабинеты в образовательных учреждениях Дзержинска, Санкт-Петербурга и села Можга (Удмуртия).

Работы будут вестись в течение всего августа — по одной неделе на каждую. На Алтай организаторы проекта «Сменка» Мария Плоткина и Арина Нуриахметова прибыли 17 августа и уже приступили к работе.

Организаторы шоу-проекта &quot;Сменка&quot;.
Организаторы шоу-проекта «Сменка».
Алтайский институт развития образования им. А.М. Топорова.

«Мы верим в то, что ремонт в школе — это не „трудовая повинность“ на летней практике, не перекрашенные в другой оттенок зеленого стены и не многомиллионные затраты. Это то, что может сделать любой заинтересованный человек. А мы всегда готовы в этом помочь», — отмечают организаторы «Сменки».

Они подчеркивают, что для социального движения целью является изменение отношения к школе и учебе через ремонт кабинетов.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Отметим, что «Сменка» возьмет финансирование на себя, а дополнительные рабочие руки обеспечило учебное заведение.

По словам замдиректора Новомоношкинской школы Ирины Головановой, для этого была собрана бригада из числа учеников. Кроме того, с помогут дети-волонтеры, родители, учителя и партнеры школы.

Центр занятости населения Заринска и Комитет по образованию района пошли навстречу руководству образовательного учреждения и выделили средства на зарплаты школьникам, делающим ремонт.

Ремонт. Цветовая гамма.
Ремонт. Цветовая гамма.
pixabay.com.

Ирина Голованова также рассказала altapress.ru о том, что организаторы проекта уже подготовили дизайн-проект для кабинета. Пока известно, что для оформления стен будут использоваться светлые и сдержанные пастельные тона. Его презентуют только завтра, 18 августа. Тогда же все участники и руководство школы обсудят дизайнерские идеи и запланированный фронт работ.

«Я уже видела подготовленную для нашего кабинета цветовую гамму. Цвета будут немного приглушенные, не яркие. Уже завтра полным ходом начнется работа», — отметила замдиректора.

Справка:

Организатором социального движения «Сменка» является комьюнити Geek Teachers (Москва).

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