Алтайские чиновники не нашли оснований для присвоения колледжу имени Евдокимова

Алтайский колледж культуры и искусств в Барнауле не станут называть в честь заслуженного артиста РФ, бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. В краевом минкультуры не нашли для этого оснований.

Руководство колледжа и чиновники посчитали, что творчество Евдокимова не связано с направлениями образовательной деятельности колледжа, сам он учился там недолго и связи с заведением не поддерживал.

«Таким образом, достаточных оснований для присвоения данному образовательному учреждению имени Евдокимова нет», — ответила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова активистам организации «Гражданский патруль».

Общественникам не ожидали такого ответа.

«Нам странно слышать подобные ответы, в которых любимого миллионами артиста считают недостойным для памятной таблички на стене учебного заведения, где он учился, пусть и недолго», — прокомментировал глава отделения «Гражданского патруля» на Алтае Игорь Берг.

Правозащитники отмечают, что за 14 лет ни один объект так и не получил имя заслуженного артиста.