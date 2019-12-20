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Образование

Алтайские студенты сняли и презентовали фильм о проблемах суицида среди подростков

Отчет-презентация документального фильма «Я люблю тебя, жизнь!» о проблеме суицида в подростковой среде состоялся в Алтайском государственном университете.

Презентация фильма «Я люблю тебя жизнь!»
Презентация фильма «Я люблю тебя жизнь!»

Напомним, фильм был создан при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики.

Создатели ленты рассказывают о том, что рост числа суицидов сегодня является одной из острых проблем, касающихся современной молодежи и акцентируют внимание на том, что молодых людей вовлекают в так называемые «группы смерти» в интернете.

Фильм «Я люблю тебя, жизнь!» направлен на предотвращение суицидальных установок у подростков.

После показа состоялась дискуссия, участники которой в целом позитивно оценили просмотренный материал и согласились с тем, что поднятая в нем проблема очень важна.

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