Алтайские студенты сняли и презентовали фильм о проблемах суицида среди подростков

Напомним, фильм был создан при поддержке гранта губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики.
Создатели ленты рассказывают о том, что рост числа суицидов сегодня является одной из острых проблем, касающихся современной молодежи и акцентируют внимание на том, что молодых людей вовлекают в так называемые «группы смерти» в интернете.
Фильм «Я люблю тебя, жизнь!» направлен на предотвращение суицидальных установок у подростков.
После показа состоялась дискуссия, участники которой в целом позитивно оценили просмотренный материал и согласились с тем, что поднятая в нем проблема очень важна.