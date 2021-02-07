Алтайские студенты возвращаются на учебу. Какие рекомендации должны соблюдать вузы

С 8 февраля возобновляются очные занятия в алтайских вузах. Накануне территориальное управление Роспотребнадзора распространило информацию о том, что для этого должны делать вузы. Перечень состоит из 6 пунктов, за исполнением которых должны следить и в ректорате, и в союзе студентов.

Правило 1. Проведение перед открытием генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму и проведение очистки систем вентляции, а также проверки эффективности работы вентиляционной системы (за исключением случаев наличия актов о проведении таких работ менее 1 года назад).

Правило 2. Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств в холле при входе в вуз, в местах общего пользования, помещениях для приема пищи, санитарных узлах, а также обеспечить постоянное наличие средств для мытья рук, антисептических средств для обработки рук в санузлах и помещениях для приема пищи.

Правило 3. Проведение ежедневной влажной уборки, обработки с применением дезинфицирующих средств с противовирусной активностью всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.) и санитарных узлов.

Правило 4. Обеззараживание воздуха в местах общего пользования с использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей;

Правило 5. Организация «фильтра» всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом с целью недопущения в образовательную организацию лиц с признаками инфекционного заболевания.

Правило 6. Осуществление контроля за соблюдением социальной дистанции, а также контроля за применением студентами и персоналом средств индивидуальной защиты.