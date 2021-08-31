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Алтайские ученые разработали и запатентовали способ повышения урожайности яровой пшеницы

Препарат и способ его применения, обеспечивающий прибавку урожайности яровой пшеницы, разработали ученые аграрного и опорного классического университетов, методом химического модифицирования отходов переработки продукции растениеводства — цветковых плёнок овса.

Д.х.н., профессор АлтГУ Н.Г. Базарнова, к.х.н., доцент АлтГУ В.И. Маркин, к.с.-х.н., доцент АГАУ М.И. Мальцев, к.х.н., доцент АГАУ Е.В. Калюта.
Д.х.н., профессор АлтГУ Н.Г. Базарнова, к.х.н., доцент АлтГУ В.И. Маркин, к.с.-х.н., доцент АГАУ М.И. Мальцев, к.х.н., доцент АГАУ Е.В. Калюта.
Фото: Константин Пехтерев

В основу патента легли результаты реализации совместного проекта двух университетов — «Разработка технологии производства и применения препаратов, полученных из продуктов переработки растительного сырья, в качестве регуляторов роста сельскохозяйственных культур».

Алтайский государственный аграрный университет

Авторы изобретения предлагают использовать водный раствор препарата в баковой смеси в качестве прилипателя при обработке посевов яровой пшеницы в фазу кущения против сорняков.

— Экологичность и технологическая простота способа применения разработанного препарата может быть востребована у сельхозтоваропроизводителей. А использование для его производства доступного, и что немаловажно, дешевого местного сырья в виде отходов продукции переработки растениеводства, в целом положительно скажется на экологической обстановке сельских территорий Алтайского края, — отмечает руководитель проекта к.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой общего земледелия, растениеводства и защиты растений Алтайского ГАУ Михаил Ильич Мальцев.

В исследовании были задействованы ученые кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений, почвоведения и агрохимии Алтайского ГАУ и кафедры органической химии АлтГУ. В 2020 году проект получил финансовую поддержку в форме гранта Алтайпищепрома. Индустриальным партнером проекта выступила компания ООО «НЕО», реализующая на рынке широкий спектр препаратов для повышения эффективности растениеводства.

— Дальнейшее развитие проекта мы видим в направлении создания технологических линий (установок) по производству препарата из растительного сырья (отходов продукции растениеводства), — отметил проректор по научной и инновационной работе Алтайского ГАУ Евгений Сергеевич Попов. — Спроектированные технологические линии могут быть смонтированы непосредственно на территории предприятий, которые занимаются переработкой растениеводческой продукции. Мы приглашаем к сотрудничеству инвесторов, заинтересованных в создании совместного производства технологических линий по производству биопрепарата, а также в производстве и реализации на рынке созданного стимулятора роста сельскохозяйственных культур на основе отходов переработки продукции растениеводства.

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