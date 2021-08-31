Алтайские ученые разработали и запатентовали способ повышения урожайности яровой пшеницы

В основу патента легли результаты реализации совместного проекта двух университетов — «Разработка технологии производства и применения препаратов, полученных из продуктов переработки растительного сырья, в качестве регуляторов роста сельскохозяйственных культур».

Алтайский государственный аграрный университет

Авторы изобретения предлагают использовать водный раствор препарата в баковой смеси в качестве прилипателя при обработке посевов яровой пшеницы в фазу кущения против сорняков.

— Экологичность и технологическая простота способа применения разработанного препарата может быть востребована у сельхозтоваропроизводителей. А использование для его производства доступного, и что немаловажно, дешевого местного сырья в виде отходов продукции переработки растениеводства, в целом положительно скажется на экологической обстановке сельских территорий Алтайского края, — отмечает руководитель проекта к.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой общего земледелия, растениеводства и защиты растений Алтайского ГАУ Михаил Ильич Мальцев.

В исследовании были задействованы ученые кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений, почвоведения и агрохимии Алтайского ГАУ и кафедры органической химии АлтГУ. В 2020 году проект получил финансовую поддержку в форме гранта Алтайпищепрома. Индустриальным партнером проекта выступила компания ООО «НЕО», реализующая на рынке широкий спектр препаратов для повышения эффективности растениеводства.