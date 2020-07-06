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Образование

Алтайские учителя просят заплатить им за тяжелый ЕГЭ

Алтайский краевой профсоюз работников образования просит губернатора Виктора Томенко установить единовременные выплаты учителям, которые работают на ЕГЭ, пишут «Вести Алтай».

Барнаульские школьники из школы № 126 сдают ЕГЭ по русскому языку. 29 мая 2009 года.
Барнаульские школьники из школы № 126 сдают ЕГЭ по русскому языку. 29 мая 2009 года.
Анна Зайкова

Из-за перенесенных сроков ЕГЭ многие учителя лишатся части своего ежегодного отпуска. Кроме того, в июльскую жару педагогам приходится работать в масках и перчатках.

За выход на подготовку к госэкзамену платят, к примеру, в Рубцовске около 60 рублей. В профсоюзе просят увечить эту выплату или сделать единовременную тем, кто будет работать на ЕГЭ.

Глава профсоюза Юрий Абдуллаев отмечает, что отпуск можно компенсировать как деньгами, так и предоставление положенного отдыха в любое другое время.

Учительское обращение поддержали в краевом минобре. Также известно, что губернатор Виктор Томенко с документом уже знаком.

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