Алтайские учителя просят заплатить им за тяжелый ЕГЭ

Барнаульские школьники из школы № 126 сдают ЕГЭ по русскому языку. 29 мая 2009 года.

Из-за перенесенных сроков ЕГЭ многие учителя лишатся части своего ежегодного отпуска. Кроме того, в июльскую жару педагогам приходится работать в масках и перчатках.

За выход на подготовку к госэкзамену платят, к примеру, в Рубцовске около 60 рублей. В профсоюзе просят увечить эту выплату или сделать единовременную тем, кто будет работать на ЕГЭ.

Глава профсоюза Юрий Абдуллаев отмечает, что отпуск можно компенсировать как деньгами, так и предоставление положенного отдыха в любое другое время.

Учительское обращение поддержали в краевом минобре. Также известно, что губернатор Виктор Томенко с документом уже знаком.