Алтайские вузы снизят или отменят оплату за общежитие для студентов из-за пандемии

Кувшинова отметила, что от студентов поступают обращения с просьбой пересмотреть оплату за проживание в общежитии.
«Это связано с тем, что в апреле многие не проживают в общежитиях учебных заведений в связи с переводом образовательного процесса в дистанционный режим. И большинство студентов обучаются, находясь у себя дома, в других муниципальных образованиях края или других регионах», — пояснила депутат.
В связи с этим Кувшинова обратилась в адрес ректоров алтайских вузов с предложением рассмотреть возможность отмены или снижения платы за общежития для студентов, а также переноса уже внесенных платежей на будущие месяцы.
Что ответили в вузах?
Кувшинова отметила, что за несколько дней получила ответы от большинства руководителей образовательных организаций.
- Алтайский государственный университет, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им.В.М. Шукшина, а также Алтайский государственный педагогический университет — отменили оплату за наем и коммунальные услуги за период, в который студент не проживал в общежитии.
- Алтайский государственный институт культуры — произведет перерасчет оплаты студентам за фактические дни проживания.
- Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова — отменил оплату за проживание в части оплаты за наем и коммунальные услуги, но для тех, кто уже внес оплату, ее перенесут на будущие месяцы.
- Алтайский государственный аграрный университет — в ближайшее время планирует отменить оплату за наем и коммунальные услуги для временно не проживающих студентов за общежитие и др.
Другие вузы также рассматривают варианты принятия мер в интересах студентов.
Кроме того, как уточнила Кувшинова, вопрос перерасчета оплаты за общежитие с учетом фактического периода проживания коснется и организаций среднего профессионального образования.