Алтайские вузы снизят или отменят оплату за общежитие для студентов из-за пандемии

Депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова рассказала в своем Instagram о том, что студентам пересмотрят оплату за общежитие в связи с распространением коронавируса.

Кувшинова отметила, что от студентов поступают обращения с просьбой пересмотреть оплату за проживание в общежитии.

«Это связано с тем, что в апреле многие не проживают в общежитиях учебных заведений в связи с переводом образовательного процесса в дистанционный режим. И большинство студентов обучаются, находясь у себя дома, в других муниципальных образованиях края или других регионах», — пояснила депутат.

В связи с этим Кувшинова обратилась в адрес ректоров алтайских вузов с предложением рассмотреть возможность отмены или снижения платы за общежития для студентов, а также переноса уже внесенных платежей на будущие месяцы.

Что ответили в вузах?

Кувшинова отметила, что за несколько дней получила ответы от большинства руководителей образовательных организаций.

Алтайский государственный университет , Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им.В.М. Шукшина , а также Алтайский государственный педагогический университет — отменили оплату за наем и коммунальные услуги за период , в который студент не проживал в общежитии.

Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им.В.М. Шукшина а также Алтайский государственный педагогический университет — отменили оплату за наем и коммунальные услуги за период в который студент не проживал в общежитии. Алтайский государственный институт культуры — произведет перерасчет оплаты студентам за фактические дни проживания.

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова — отменил оплату за проживание в части оплаты за наем и коммунальные услуги , но для тех , кто уже внес оплату , ее перенесут на будущие месяцы.

но для тех кто уже внес оплату ее перенесут на будущие месяцы. Алтайский государственный аграрный университет — в ближайшее время планирует отменить оплату за наем и коммунальные услуги для временно не проживающих студентов за общежитие и др.

Другие вузы также рассматривают варианты принятия мер в интересах студентов.

Кроме того, как уточнила Кувшинова, вопрос перерасчета оплаты за общежитие с учетом фактического периода проживания коснется и организаций среднего профессионального образования.