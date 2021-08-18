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Алтайский аграрный университет проводит дополнительный набор на бюджетные места

Алтайский аграрный университет проводит дополнительный набор на бюджетные места.
Алтайский аграрный университет проводит дополнительный набор на бюджетные места.
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ.

С 18 августа по 10 сентября 2021 г. Алтайский ГАУ проводит дополнительный приём по следующим направлениям очной формы обучения:

1
Агрономический факультет
  • направление «Агрономия» (профили: Экономика и управление производственными процессами в агрономии; Современные технологии производства и защиты растений)
  • направление «Агрохимия и агропочвоведение» (профиль: Агрохимическая оценка и рациональное использование почв)
  • направление «Садоводство» (профиль: Плодоовощеводство и декоративное садоводство)
  • направление «Лесное дело» (профиль: Лесоведение, лесоводство и лесная пирология)
2
Биолого-технологический факультет
  • направление «Технология производства и переработки с/х продукции»
  • направление «Зоотехния» (профили: Технология производства молока и мяса; Кинология, Технология производства продуктов пчеловодства, Разведение, генетика и селекция животных)
3
Факультет ветеринарной медицины
  • специальность «Ветеринария»
  • направление «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
4
Факультет природообустройства
  • направление «Природообустройство и водопользование» (профили: Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения; Комплексное использование и охрана водных ресурсов)
  • направление «Гидромелиорация» (профиль: Строительство гидромелиоративных систем)

Для всех иногородних студентов предоставляются места в общежитиях Алтайского государственного аграрного университета.

Подробную информацию можно получить в Приемной комиссии Алтайского ГАУ по телефонам: (3852) 62−83−52, 62−66−60, e-mail: primcom@asau.ru, сайт http://e.asau.ru

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