Алтайский аграрный университет проводит дополнительный набор на бюджетные места.

С 18 августа по 10 сентября 2021 г. Алтайский ГАУ проводит дополнительный приём по следующим направлениям очной формы обучения:
1
Агрономический факультет
- направление «Агрономия» (профили: Экономика и управление производственными процессами в агрономии; Современные технологии производства и защиты растений)
- направление «Агрохимия и агропочвоведение» (профиль: Агрохимическая оценка и рациональное использование почв)
- направление «Садоводство» (профиль: Плодоовощеводство и декоративное садоводство)
- направление «Лесное дело» (профиль: Лесоведение, лесоводство и лесная пирология)
2
Биолого-технологический факультет
- направление «Технология производства и переработки с/х продукции»
- направление «Зоотехния» (профили: Технология производства молока и мяса; Кинология, Технология производства продуктов пчеловодства, Разведение, генетика и селекция животных)
3
Факультет ветеринарной медицины
- специальность «Ветеринария»
- направление «Ветеринарно-санитарная экспертиза»
4
Факультет природообустройства
- направление «Природообустройство и водопользование» (профили: Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения; Комплексное использование и охрана водных ресурсов)
- направление «Гидромелиорация» (профиль: Строительство гидромелиоративных систем)
Для всех иногородних студентов предоставляются места в общежитиях Алтайского государственного аграрного университета.
Подробную информацию можно получить в Приемной комиссии Алтайского ГАУ по телефонам: (3852) 62−83−52, 62−66−60, e-mail: primcom@asau.ru, сайт http://e.asau.ru
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