Алтайский аграрный университет проводит дополнительный набор на бюджетные места.

С 18 августа по 10 сентября 2021 г. Алтайский ГАУ проводит дополнительный приём по следующим направлениям очной формы обучения:

1 Агрономический факультет направление «Агрономия» ( профили: Экономика и управление производственными процессами в агрономии; Современные технологии производства и защиты растений)

профили: Экономика и управление производственными процессами в агрономии; Современные технологии производства и защиты растений) направление «Агрохимия и агропочвоведение» ( профиль: Агрохимическая оценка и рациональное использование почв)

профиль: Агрохимическая оценка и рациональное использование почв) направление «Садоводство» ( профиль: Плодоовощеводство и декоративное садоводство)

профиль: Плодоовощеводство и декоративное садоводство) направление «Лесное дело» ( профиль: Лесоведение , лесоводство и лесная пирология)

2 Биолого-технологический факультет направление «Технология производства и переработки с/х продукции»

направление «Зоотехния» ( профили: Технология производства молока и мяса; Кинология , Технология производства продуктов пчеловодства , Разведение , генетика и селекция животных)

3 Факультет ветеринарной медицины специальность «Ветеринария»

направление «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

4 Факультет природообустройства направление «Природообустройство и водопользование» ( профили: Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения , обводнения и водоотведения; Комплексное использование и охрана водных ресурсов)

профили: Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения обводнения и водоотведения; Комплексное использование и охрана водных ресурсов) направление «Гидромелиорация» ( профиль: Строительство гидромелиоративных систем)

Для всех иногородних студентов предоставляются места в общежитиях Алтайского государственного аграрного университета.

Подробную информацию можно получить в Приемной комиссии Алтайского ГАУ по телефонам: (3852) 62−83−52, 62−66−60, e-mail: primcom@asau.ru, сайт http://e.asau.ru