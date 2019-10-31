Алтайский филиал РАНХиГС приглашает на День открытых дверей 2 ноября

Лучший способ выбрать будущий вуз — это побывать в нем. В рамках мероприятия вы сможете проникнуться духом Академии, увидеть инновационное образовательное пространство, заглянуть в учебные аудитории, пообщаться с руководством и преподавателями, отдохнуть в кафетерии. Кроме свободной и творческой обстановки вас ждет погружение в профессии будущего. Вы получите ответы на самые важные вопросы о поступлении от компетентных представителей вуза и познакомитесь с проектом «Школа больших возможностей».

День открытых дверей будет не только веселым и информативным, но и по-настоящему теплым. Ждем в гости будущих абитуриентов, их друзей, одноклассников и родителей!

День открытых дверей. Фото предоставлено РАНХиГС.

Программа дня открытых дверей 2 ноября 2019 года