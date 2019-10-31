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Алтайский филиал РАНХиГС приглашает на День открытых дверей 2 ноября

В Академии состоятся квесты, лотерея и погружение в профессии будущего.

День открытых дверей.
День открытых дверей.
Фото предоставлено РАНХиГС.

Лучший способ выбрать будущий вуз — это побывать в нем. В рамках мероприятия вы сможете проникнуться духом Академии, увидеть инновационное образовательное пространство, заглянуть в учебные аудитории, пообщаться с руководством и преподавателями, отдохнуть в кафетерии. Кроме свободной и творческой обстановки вас ждет погружение в профессии будущего. Вы получите ответы на самые важные вопросы о поступлении от компетентных представителей вуза и познакомитесь с проектом «Школа больших возможностей».

День открытых дверей будет не только веселым и информативным, но и по-настоящему теплым. Ждем в гости будущих абитуриентов, их друзей, одноклассников и родителей!

День открытых дверей.
День открытых дверей.
Фото предоставлено РАНХиГС.

Программа дня открытых дверей 2 ноября 2019 года

Время Описание мероприятия Направление Аудитория

Сбор гостей с 10:30

Встреча участников, экскурсии по корпусам, фотосессии, неформальное общение с преподавателями и студентами

«Государственное и муниципальное управление»,

«юриспруденция»,

«психология»,

«экономика»

1-й этаж корпуса А,

1-й этаж корпуса В

12:00 — 12:40

Регистрация, пленарная часть по направлениям. Выступление заведующих кафедрами, секретаря приемной комиссии, руководителя «Школы больших возможностей», студенческого актива

«Экономика» и «государственное и муниципальное управление»

«Юриспруденция»

«Психология»

Большой конференц-зал (101А)

201В

303В

12:50 — 13:50

Работа площадок «Погружение в профессию» по направлениям

«Экономика» и «государственное и муниципальное управление»,

«Юриспруденция»

«Психология»

4-й этаж корпуса В

219В, 204В, переход между корпусами (2-й этаж)

302Б, 303Б

12:50 — 13:50

Родительское собрание: общение «без галстуков» с администрацией вуза, преподавателями и родителями студентов

«Государственное и муниципальное управление»,

«юриспруденция»,

«психология»,

«экономика»

Большой конференц-зал (101А)
14:00 Общий сбор всех гостей дня открытых дверей - Большой конференц-зал (101А).

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