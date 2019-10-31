Алтайский филиал РАНХиГС приглашает на День открытых дверей 2 ноября

Лучший способ выбрать будущий вуз — это побывать в нем. В рамках мероприятия вы сможете проникнуться духом Академии, увидеть инновационное образовательное пространство, заглянуть в учебные аудитории, пообщаться с руководством и преподавателями, отдохнуть в кафетерии. Кроме свободной и творческой обстановки вас ждет погружение в профессии будущего. Вы получите ответы на самые важные вопросы о поступлении от компетентных представителей вуза и познакомитесь с проектом «Школа больших возможностей».
День открытых дверей будет не только веселым и информативным, но и по-настоящему теплым. Ждем в гости будущих абитуриентов, их друзей, одноклассников и родителей!
Программа дня открытых дверей 2 ноября 2019 года
|Время
|Описание мероприятия
|Направление
|Аудитория
|
Сбор гостей с 10:30
|
Встреча участников, экскурсии по корпусам, фотосессии, неформальное общение с преподавателями и студентами
|
«Государственное и муниципальное управление»,
«юриспруденция»,
«психология»,
«экономика»
|
1-й этаж корпуса А,
1-й этаж корпуса В
|
12:00 — 12:40
|
Регистрация, пленарная часть по направлениям. Выступление заведующих кафедрами, секретаря приемной комиссии, руководителя «Школы больших возможностей», студенческого актива
|
«Экономика» и «государственное и муниципальное управление»
«Юриспруденция»
«Психология»
|
Большой конференц-зал (101А)
201В
303В
|
12:50 — 13:50
|
Работа площадок «Погружение в профессию» по направлениям
|
«Экономика» и «государственное и муниципальное управление»,
«Юриспруденция»
«Психология»
|
4-й этаж корпуса В
219В, 204В, переход между корпусами (2-й этаж)
302Б, 303Б
|
12:50 — 13:50
|
Родительское собрание: общение «без галстуков» с администрацией вуза, преподавателями и родителями студентов
|
«Государственное и муниципальное управление»,
«юриспруденция»,
«психология»,
«экономика»
|
Большой конференц-зал (101А)
|14:00
|Общий сбор всех гостей дня открытых дверей
|-
|Большой конференц-зал (101А).