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Алтайский филиал РАНХиГС обеспечит обучение граждан, ищущих работу

В краевом центре подписано соглашение между Президентской академией и управлением Алтайского края по труду и занятости населения.

Подписание соглашения.
Подписание соглашения.
Фото предоставлено Алтайским филиалом РАНХиГС

Эффективное и взаимовыгодное сотрудничество позволит обеспечить переобучение и повышение квалификации безработных граждан.

26 апреля состоялось подписание соглашения между Алтайским филиалом РАНХиГС и управлением Алтайского края по труду и занятости населения по реализации мероприятий профессионального и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Взаимовыгодное сотрудничество направлено на развитие в Алтайском крае совместных образовательных проектов в целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, а именно:

  • граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан;
  • граждан в возрасте 50 лет и старше;
  • граждан предпенсионного возраста;
  • женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
  • женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста.

Первые занятия в Алтайском филиале РАНХиГС пройдут уже в мае. Начало профессиональной переподготовки специалистов назначено на 22 мая по программе «современные технологии оценки персонала» (256 часов). Успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются дипломы о профессиональной переподготовке.

В июне стартуют программы по повышению квалификации. По специальности «бухгалтер коммерческого предприятия» (72 часа) занятия начнутся 1 июня, а по направлению «интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения компании» (72 часа) — 14 июня. Прошедшим обучение будет выдано удостоверение о повышении квалификации.

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