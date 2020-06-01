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Алтайский филиал РАНХиГС приглашает учащихся 8−10 классов принять участие в летней онлайн-программе «Лето в академии»

Алтайский филиал РАНХиГС запускает онлайн-проект профориентационной направленности.
Алтайский филиал РАНХиГС запускает онлайн-проект профориентационной направленности.
Алтайский филиал РАНХиГС

С началом лета перед родителями и детьми встает вопрос, как его провести с пользой. Ориентируясь на запрос родителей и мотивированных на развитие детей, Алтайский филиал РАНХиГС запускает онлайн-проект профориентационной направленности для учащихся 9−11 классов «Лето в академии». Пять дней с 29 июня по 3 июля ребята проведут в команде со студентами и преподавателями Алтайского филиала РАНХиГС. Работа проводится в электронной среде и позволяет всем участникам смены общаться, создавать общие продукты, получать постоянную обратную связь. При этом деятельностный подход дает возможность часть заданий выполнять без использования компьютера.

Это будут интересные и насыщенные событиями дни. Участники программы будут работать в команде над решением интересных заданий, узнают много нового о профессиях будущего, о своих способностях, прокачают навыки (soft-skills) под руководством высококлассных экспертов и самых креативных студентов нашего вуза. А еще их ждут квизы, спортивные и интеллектуальные соревнования и игры со студентами и другими участниками программы. Для родителей ребят мы приготовили «Родительский час», на котором поговорим о том, как поддержать ребенка в выборе дальнейшего пути. Важный результат участия в проекте — возможность сделать шаг в определении будущей профессии.

Всех участников ждут призы и подарки.

Ты можешь стать участником программы:
  • если ты перешел в 9, 10 или 11 класс;
  • если есть желание общаться со сверстниками;
  • если хочешь узнать новое о профессиях;
  • если творчество, креатив и открытость тебе близки и ты готов к переменам.

Ждем вас, будет интересно!

Регистрация продлится до 21 июня 2020 года.

Старт «Лето в академии» 29 июня 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (3852) 503−489, +7 (3852) 504−282 и на сайте Алтайского филиала РАНХиГС.

Обучение пройдет за счет средств академии, участие в программе бесплатное.


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