Алтайский филиал РАНХиГС приглашает учащихся 8−10 классов принять участие в летней онлайн-программе «Лето в академии»

С началом лета перед родителями и детьми встает вопрос, как его провести с пользой. Ориентируясь на запрос родителей и мотивированных на развитие детей, Алтайский филиал РАНХиГС запускает онлайн-проект профориентационной направленности для учащихся 9−11 классов «Лето в академии». Пять дней с 29 июня по 3 июля ребята проведут в команде со студентами и преподавателями Алтайского филиала РАНХиГС. Работа проводится в электронной среде и позволяет всем участникам смены общаться, создавать общие продукты, получать постоянную обратную связь. При этом деятельностный подход дает возможность часть заданий выполнять без использования компьютера.

Это будут интересные и насыщенные событиями дни. Участники программы будут работать в команде над решением интересных заданий, узнают много нового о профессиях будущего, о своих способностях, прокачают навыки (soft-skills) под руководством высококлассных экспертов и самых креативных студентов нашего вуза. А еще их ждут квизы, спортивные и интеллектуальные соревнования и игры со студентами и другими участниками программы. Для родителей ребят мы приготовили «Родительский час», на котором поговорим о том, как поддержать ребенка в выборе дальнейшего пути. Важный результат участия в проекте — возможность сделать шаг в определении будущей профессии.

Всех участников ждут призы и подарки.

Ты можешь стать участником программы: если ты перешел в 9 , 10 или 11 класс;

10 или 11 класс; если есть желание общаться со сверстниками;

если хочешь узнать новое о профессиях;

если творчество , креатив и открытость тебе близки и ты готов к переменам.

Ждем вас, будет интересно!

Регистрация продлится до 21 июня 2020 года.

Старт «Лето в академии» 29 июня 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +7 (3852) 503−489, +7 (3852) 504−282 и на сайте Алтайского филиала РАНХиГС.

Обучение пройдет за счет средств академии, участие в программе бесплатное.