Алтайский филиал РАНХиГС присоединился к прививочной кампании против коронавируса

В Алтайском филиале РАНХиГС прошла вакцинация сотрудников и преподавателей учебного заведения. Бригада КГБУЗ «Городская поликлиника № 10» Барнаула в специальном медицинском кабинете в стенах Академии привила всех желающих препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Каждый желающий поставить прививку был опрошен медработниками о заболеваниях, препятствующих вакцинации, всем был измерен уровень кислорода в крови и температура тела.

Ирина Нагорная,

начальник отдела кадров и делопроизводства Алтайского филиала РАНХиГС:

— Преподаватели и сотрудники активно записывались на прививку. Первичная вакцинация в вузе состоялась шестого июля. Первым компонентом вакцины привились 52 человека. Следующий этап вакцинации запланирован на 27 июля, в этот же день желающие смогут поставить и первый компонент от COVID-19. Также многие работники Филиала прививаются самостоятельно в поликлиниках и прививочных центрах Барнаула.

Ранее в стенах альма-матер поставили прививки около 70 студентов очной формы.

Важно отметить, что вакцинацию прошли и сотрудники приемной комиссии вуза, чтобы минимизировать риски заражения абитуриентов и их родителей коронавирусом при личном приеме.

Добавим также, что в образовательном учреждении соблюдаются все профилактические меры. Сотрудники, студенты и посетители вуза обеспечиваются защитными масками и средствами дезинфекции. Соблюдается социальная дистанция при взаимодействии. Учебные аудитории и кабинеты проходят обязательную обработку, в том числе посредством рециркуляторов воздуха. Комплекс принимаемых мер позволяет контролировать ситуацию с распространением вируса COVID-19, способствует максимальной защите преподавателей, сотрудников и студентов, и созданию коллективного иммунитета.