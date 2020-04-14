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Алтайский филиал РАНХиГС проведет день открытых дверей онлайн

Прямая трансляция 18 апреля в 11:00, подключайтесь!

В рамках проведения дня открытых дверей онлайн создан специальный сайт, на котором специалисты собрали всю самую важную информацию для абитуриентов 2020 года.

Алтайский филиал РАНХиГС.
Во время трансляции вы:
  • узнаете о направлениях подготовки и научной жизни, как организован учебный процесс, где можно пройти практику и стажировку, чем заняться во внеучебное время, почему наши выпускники успешно трудоустраиваются;
  • получите полную информацию о правилах приема в академию, документах, необходимых для поступления, количестве бюджетных мест, скидках при поступлении на платное обучение;
  • сможете задать нам любой вопрос о поступлении и обучении в академии по телефону горячей линии или в чате трансляции.
Программа трансляции:
  • 11:00−12:00. Короткова Алёна Александровна, кандидат социологических наук, заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления, расскажет об одном из самых востребованных направлений современной психологии — «психологии управления». Вы узнаете, в чем специфика этой профессии, познакомитесь с особенностями обучения и вариантами будущего трудоустройства.
  • 12:00−13:00. Торгашова Наталья Александровна, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономики и финансов, расскажет о востребованности профессии экономиста на современном рынке труда, о перспективах будущих экономистов, о том, как важно знать экономику, чтобы быть адаптированным к изменяющимся условиям в стране и мире. Вы познакомитесь с профилями направления «экономика», с перечнем изучаемых дисциплин и внеучебных мероприятий для будущих экономистов.
  • 13:00−14:00. Гончарова Наталья Петровна, кандидат социологических наук, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления, расскажет о том, что нужно знать и уметь, чтобы управлять государством, регионом или городом, почему наши выпускники-управленцы — универсальные специалисты, и о том, как мы учим студентов планировать деятельность организации и принимать эффективные управленческие решения.
  • 14:00−15:00. Полещенкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, декан юридического факультета, заведующая кафедрой гражданского права и процесса, расскажет об особенностях обучения юридической профессии в условиях современности.

Во время трансляции вы можете задавать вопросы в комментариях, для этого необходимо авторизоваться на сайте YouTube (учетная запись Google).

Кроме того, на сайте вас ждут увлекательные ролики о студенческой жизни, экскурсия с символом студенческого совета и 3D-тур по академии!

Ждем вас 18 апреля в 11:00, присоединяйтесь!

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.

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