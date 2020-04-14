Алтайский филиал РАНХиГС проведет день открытых дверей онлайн

В рамках проведения дня открытых дверей онлайн создан специальный сайт , на котором специалисты собрали всю самую важную информацию для абитуриентов 2020 года.

Во время трансляции вы: узнаете о направлениях подготовки и научной жизни , как организован учебный процесс , где можно пройти практику и стажировку , чем заняться во внеучебное время , почему наши выпускники успешно трудоустраиваются;

о направлениях подготовки и научной жизни как организован учебный процесс где можно пройти практику и стажировку чем заняться во внеучебное время почему наши выпускники успешно трудоустраиваются; получите полную информацию о правилах приема в академию , документах , необходимых для поступления , количестве бюджетных мест , скидках при поступлении на платное обучение;

полную информацию о правилах приема в академию документах необходимых для поступления количестве бюджетных мест скидках при поступлении на платное обучение; сможете задать нам любой вопрос о поступлении и обучении в академии по телефону горячей линии или в чате трансляции.

Программа трансляции: 11:00−12:00 . Короткова Алёна Александровна, кандидат социологических наук , заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления , расскажет об одном из самых востребованных направлений современной психологии — «психологии управления». Вы узнаете , в чем специфика этой профессии , познакомитесь с особенностями обучения и вариантами будущего трудоустройства.

. Короткова Алёна Александровна, кандидат социологических наук заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления расскажет об одном из самых востребованных направлений современной психологии — «психологии управления». Вы узнаете в чем специфика этой профессии познакомитесь с особенностями обучения и вариантами будущего трудоустройства. 12:00−13:00 . Торгашова Наталья Александровна, кандидат экономических наук , заведующая кафедрой экономики и финансов , расскажет о востребованности профессии экономиста на современном рынке труда , о перспективах будущих экономистов , о том , как важно знать экономику , чтобы быть адаптированным к изменяющимся условиям в стране и мире. Вы познакомитесь с профилями направления «экономика», с перечнем изучаемых дисциплин и внеучебных мероприятий для будущих экономистов.

. Торгашова Наталья Александровна, кандидат экономических наук заведующая кафедрой экономики и финансов расскажет о востребованности профессии экономиста на современном рынке труда о перспективах будущих экономистов о том как важно знать экономику чтобы быть адаптированным к изменяющимся условиям в стране и мире. Вы познакомитесь с профилями направления «экономика», с перечнем изучаемых дисциплин и внеучебных мероприятий для будущих экономистов. 13:00−14:00 . Гончарова Наталья Петровна, кандидат социологических наук , заведующая кафедрой государственного и муниципального управления , расскажет о том , что нужно знать и уметь , чтобы управлять государством , регионом или городом , почему наши выпускники-управленцы — универсальные специалисты , и о том , как мы учим студентов планировать деятельность организации и принимать эффективные управленческие решения.

. Гончарова Наталья Петровна, кандидат социологических наук заведующая кафедрой государственного и муниципального управления расскажет о том что нужно знать и уметь чтобы управлять государством регионом или городом почему наши выпускники-управленцы — универсальные специалисты и о том как мы учим студентов планировать деятельность организации и принимать эффективные управленческие решения. 14:00−15:00. Полещенкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук , декан юридического факультета , заведующая кафедрой гражданского права и процесса , расскажет об особенностях обучения юридической профессии в условиях современности.

Во время трансляции вы можете задавать вопросы в комментариях, для этого необходимо авторизоваться на сайте YouTube (учетная запись Google).

Кроме того, на сайте вас ждут увлекательные ролики о студенческой жизни, экскурсия с символом студенческого совета и 3D-тур по академии!

Ждем вас 18 апреля в 11:00, присоединяйтесь!

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС.