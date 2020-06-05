Алтайский филиал РАНХиГС выделил 10 грантов на бесплатное обучение детям медицинских работников, сражающихся с коронавирусом

Сегодня очень важно всем объединиться и оказать максимальную поддержку тем, кто в нынешней трудной ситуации находится на «передовой» борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Мы уверены, что совместными усилиями преодолеем пандемию и минимизируем ущерб от нее. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации вносит свой вклад в это общее дело.

Владимир Мау,

ректор РАНХиГС:

Мы хотели бы доступными для нас средствами помочь медицинским работникам и их семьям — тем, кто ежедневно спасает наши жизни.

В преддверии приемной кампании ректор РАНХиГС Владимир Мау объявил о решении предоставить за счет внебюджетных средств академии 350 грантов на обучение детям медицинских работников, которые непосредственно заняты в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией.

Игорь Панарин,

директор Алтайского филиала РАНХиГС:

По разным направлениям подготовки выделяется 150 грантов для учебы в Москве и 200 грантов для обучения в ряде региональных филиалов. Участвует в этом проекте и Алтайский филиал РАНХиГС, нам выделено 10 грантов. Гранты, позволяющие бесплатно получить высшее образование, будут финансироваться Алтайским филиалом из собственных средств и предоставляться на все направления подготовки бакалавриата.

Основанием для получения гранта является документ, подтверждающий, что один из родителей является медицинским работником, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 и работающим в бригадах скорой помощи и стационарах. Кроме того, у абитуриента, претендующего на получение гранта и поступающего на очную форму обучения, сумма баллов по трем предметам ЕГЭ должна быть не менее 210.

Подробную информацию можно получить, обратившись в приемную комиссию Алтайского филиала РАНХиГС по телефонам: (3852) 503−003, (3852) 503−572, WhatsApp: +7 (923) 653-11-33 или на электронную почту: select@alt.ranepa.ru

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

Более двух месяцев наши медики работают в тяжелых условиях, не видят своих детей и родителей. Выходя на первые дежурства, они не думали о льготах или каких-то выплатах. Они шли в госпитали только с целью помочь пациентам, с мыслью о том, что они нужны здесь и сейчас. А сегодня наша задача дать им почувствовать заботу со стороны общества. Та льгота, которую предоставляет РАНХиГС, — показатель признание их нелегкого труда.

Ирина Солнцева,

заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке: