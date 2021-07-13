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Алтайский филиал РАНХиГС выпустил более трехсот дипломированных специалистов

Восьмого и девятого июля в Алтайском филиале РАНХиГС состоялось торжественное вручение дипломов о высшем профессиональном образовании выпускникам.

Выпускники 2021 г. Алтайского филиала РАНХиГС
Выпускники 2021 г. Алтайского филиала РАНХиГС
Алтайский филиал РАНХиГС.

Молодым специалистам с очного отделения вручено 242 диплома, из которых 60 дипломов с отличием. Выпускникам, закончившим обучение по заочной форме, выдали 73 диплома.

По направлению «Государственное и муниципальное управление» выпускникам очной формы обучения выдано 53 диплома, из них 11 «красных». Заочникам этого направления вручено 24, включая два диплома с отличием.

Выпускники 2021 г. Алтайского филиала РАНХиГС
Выпускники 2021 г. Алтайского филиала РАНХиГС
Алтайский филиал РАНХиГС.

Очники направления «Экономика» получили 57 дипломов: 12 «красных» и 45 «синих», а выпускники-заочники — 11 дипломов об образовании.

116 дипломов о высшем юридическом образовании, среди которых 31 диплом с отличием, получили выпускники. Также документы об образовании выданы 36 заочникам направления «Юриспруденция».

По направлению «Психология» выпустили 16 специалистов, шесть из которых краснодипломники. Обучение по заочной форме обучения закончили два человека.

Выпускники 2021 г. Алтайского филиала РАНХиГС
Выпускники 2021 г. Алтайского филиала РАНХиГС
Алтайский филиал РАНХиГС.

Диплом РАНХиГС — гарантия трудоустройства и успешной профессиональной карьеры. Несмотря на сложный 2020 год, по статистике Центра карьеры Алтайского филиала РАНХиГС, через полгода окончания обучения 87% выпускников юридического факультета были трудоустроены. На других направлениях тоже высокий процент трудоустройства: 87% выпускников 2020 года по направлению «Государственное и муниципальное управление». Также высокие показатели по направлениям «Экономика» и «Психология» — 90% и 91% соответственно.

Напоминаем, что в Алтайском филиале РАНХиГС продолжается приемная кампания. Ведется прием документов на все формы обучения по всем направлениям подготовки. Подать заявление в Академию можно как лично, так и онлайн.

Выпускники 2021 г. Алтайского филиала РАНХиГС
Выпускники 2021 г. Алтайского филиала РАНХиГС
Алтайский филиал РАНХиГС.

В Алтайском филиале РАНХиГС осуществляется подготовка бакалавров по четырем направлениям: «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Экономика» и «Психология». А в магистратуре ведется обучение по заочным формам: «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит», «Юриспруденция», «Экономика», и по очно-заочной форме: «Психология», «Градостроительство».

Для поступающих имеются 77 бюджетных очных мест, 7 — очно-заочных, а также 5 мест на магистерские программы.

Приглашаем получить высшее образование в Алтайский филиал РАНХиГС.

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