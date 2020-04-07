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Алтайский филиал РАНХиГС запускает онлайн-проект #Учимся дома совместно с министерством образования и науки Алтайского края

Система образования всей страны сейчас переживает переломный момент — идет активное внедрение электронного обучения и дистанционных технологий, что в корне меняет подход к организации образовательного процесса. В Алтайском филиале РАНХиГС переход к новым технологиям проходит планово и без потрясений. Техническая база и электронная платформа обучения студентов совершенствовалась более трех лет, и сегодня все преподаваемые дисциплины имеют сопровождение в виде электронных курсов. В настоящий момент нашими преподавателями записано 350 видеолекций по 17 ключевым дисциплинам.

Алтайский филиал РАНХиГС запускает онлайн-проект #Учимся дома.
Алтайский филиал РАНХиГС запускает онлайн-проект #Учимся дома.
Алтайский филиал РАНХиГС

С уверенностью можно сказать, что Алтайский филиал президентской академии — один из первых вузов региона, который использует максимум цифровых технологий в своей организационной и педагогической деятельности. Именно это позволило нам разработать и запустить онлайн проект #Учимся дома для школьников, родителей, учителей и руководителей школ.

Задача проекта #Учимся дома — оказать поддержку системе общего образования Алтайского края в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В рамках проекта на платформе электронного образования MOODLE преподаватели академии, лучшие педагогические работники и эксперты в сфере образования организуют консультации, семинары, занятия в онлайн-режиме и горячие линии.

Уже в апреле для руководителей образовательных организаций будут проведены юридические консультации по вопросам трудового права и иным важным для директоров вопросам, пройдет Клуб руководителей образовательных организаций в дистанционном формате с привлечением экспертов ФИРО и лицея РАНХиГС. Школьные психологи, обучающиеся и их родители смогут получить консультации специалистов психологического центра. Кроме того, в электронной системе пройдут консультации преподавателей-предметников и экспертов по подготовке к ЕГЭ.

График мероприятий первой недели проекта #Учимся дома 6−10 апреля

  • С 6 апреля на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС для всех желающих доступны видеолекции преподавателей филиала для учащихся старших классов.
  • С 6 апреля, с 10:00 до 17:00 работает горячая линия по вопросам реализации трудовых прав и обязанностей в условиях самоизоляции. Телефон горячей линии: 8 (3852) 504−171 (Рыбакова Светлана Александровна, директор центра «Юридическая клиника», старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса).
  • 7 апреля, 16:00 — онлайн-тренинг в Instagram для школьников «Как стать несчастным без посторонней помощи». Тренинг проводит Калмыкова Светлана Анатольевна, педагог-психолог высшей квалификационной категории МБУ ДО «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал».
  • Консультации по общеобразовательным предметам для подготовки к ЕГЭ (ссылка на трансляцию будет опубликована позже):

— 10 апреля, 13:00 — биология, Ольга Борисовна Рыжова, учитель биологии высшей квалификационной категории СОШ № 59, города Барнаула.

— 10 апреля, 14:00 — русский язык, Шмаков Артем Алексеевич, к.фил.н., младший научный сотрудник, доцент кафедры психологии и социологии управления.

— 10 апреля, 15:00 — обществознание, Серова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.

— 10 апреля, 16:00 — математика, Копылова Наиля Тагировна, к. ф.-м. н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.

Дополнительную информацию можно получить в Центре развития образования Алтайского филиала РАНХиГС по телефону: +7−961−981−68−38 (Ольга Николаевна Бутенко).

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС. (16+)

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