Алтайский филиал РАНХиГС запускает онлайн-проект #Учимся дома совместно с министерством образования и науки Алтайского края

С уверенностью можно сказать, что Алтайский филиал президентской академии — один из первых вузов региона, который использует максимум цифровых технологий в своей организационной и педагогической деятельности. Именно это позволило нам разработать и запустить онлайн проект #Учимся дома для школьников, родителей, учителей и руководителей школ.
Задача проекта #Учимся дома — оказать поддержку системе общего образования Алтайского края в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
В рамках проекта на платформе электронного образования MOODLE преподаватели академии, лучшие педагогические работники и эксперты в сфере образования организуют консультации, семинары, занятия в онлайн-режиме и горячие линии.
Уже в апреле для руководителей образовательных организаций будут проведены юридические консультации по вопросам трудового права и иным важным для директоров вопросам, пройдет Клуб руководителей образовательных организаций в дистанционном формате с привлечением экспертов ФИРО и лицея РАНХиГС. Школьные психологи, обучающиеся и их родители смогут получить консультации специалистов психологического центра. Кроме того, в электронной системе пройдут консультации преподавателей-предметников и экспертов по подготовке к ЕГЭ.
График мероприятий первой недели проекта #Учимся дома 6−10 апреля
- С 6 апреля на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС для всех желающих доступны видеолекции преподавателей филиала для учащихся старших классов.
- С 6 апреля, с 10:00 до 17:00 работает горячая линия по вопросам реализации трудовых прав и обязанностей в условиях самоизоляции. Телефон горячей линии: 8 (3852) 504−171 (Рыбакова Светлана Александровна, директор центра «Юридическая клиника», старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса).
- 7 апреля, 16:00 — онлайн-тренинг в Instagram для школьников «Как стать несчастным без посторонней помощи». Тренинг проводит Калмыкова Светлана Анатольевна, педагог-психолог высшей квалификационной категории МБУ ДО «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал».
- Консультации по общеобразовательным предметам для подготовки к ЕГЭ (ссылка на трансляцию будет опубликована позже):
— 10 апреля, 13:00 — биология, Ольга Борисовна Рыжова, учитель биологии высшей квалификационной категории СОШ № 59, города Барнаула.
— 10 апреля, 14:00 — русский язык, Шмаков Артем Алексеевич, к.фил.н., младший научный сотрудник, доцент кафедры психологии и социологии управления.
— 10 апреля, 15:00 — обществознание, Серова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
— 10 апреля, 16:00 — математика, Копылова Наиля Тагировна, к. ф.-м. н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.
Дополнительную информацию можно получить в Центре развития образования Алтайского филиала РАНХиГС по телефону: +7−961−981−68−38 (Ольга Николаевна Бутенко).
Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС. (16+)