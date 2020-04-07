Алтайский филиал РАНХиГС запускает онлайн-проект #Учимся дома совместно с министерством образования и науки Алтайского края

Система образования всей страны сейчас переживает переломный момент — идет активное внедрение электронного обучения и дистанционных технологий, что в корне меняет подход к организации образовательного процесса. В Алтайском филиале РАНХиГС переход к новым технологиям проходит планово и без потрясений. Техническая база и электронная платформа обучения студентов совершенствовалась более трех лет, и сегодня все преподаваемые дисциплины имеют сопровождение в виде электронных курсов. В настоящий момент нашими преподавателями записано 350 видеолекций по 17 ключевым дисциплинам.

С уверенностью можно сказать, что Алтайский филиал президентской академии — один из первых вузов региона, который использует максимум цифровых технологий в своей организационной и педагогической деятельности. Именно это позволило нам разработать и запустить онлайн проект #Учимся дома для школьников, родителей, учителей и руководителей школ.

Задача проекта #Учимся дома — оказать поддержку системе общего образования Алтайского края в условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В рамках проекта на платформе электронного образования MOODLE преподаватели академии, лучшие педагогические работники и эксперты в сфере образования организуют консультации, семинары, занятия в онлайн-режиме и горячие линии.

Уже в апреле для руководителей образовательных организаций будут проведены юридические консультации по вопросам трудового права и иным важным для директоров вопросам, пройдет Клуб руководителей образовательных организаций в дистанционном формате с привлечением экспертов ФИРО и лицея РАНХиГС. Школьные психологи, обучающиеся и их родители смогут получить консультации специалистов психологического центра. Кроме того, в электронной системе пройдут консультации преподавателей-предметников и экспертов по подготовке к ЕГЭ.

График мероприятий первой недели проекта #Учимся дома 6−10 апреля

С 6 апреля на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС для всех желающих доступны видеолекции преподавателей филиала для учащихся старших классов.

на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС для всех желающих доступны видеолекции преподавателей филиала для учащихся старших классов. С 6 апреля , с 10:00 до 17:00 работает горячая линия по вопросам реализации трудовых прав и обязанностей в условиях самоизоляции. Телефон горячей линии: 8 ( 3852) 504−171 ( Рыбакова Светлана Александровна , директор центра «Юридическая клиника», старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса).

работает по вопросам реализации трудовых прав и обязанностей в условиях самоизоляции. Рыбакова Светлана Александровна директор центра «Юридическая клиника», старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса). 7 апреля , 16:00 — онлайн-тренинг в Instagram для школьников «Как стать несчастным без посторонней помощи». Тренинг проводит Калмыкова Светлана Анатольевна , педагог-психолог высшей квалификационной категории МБУ ДО «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал».

— онлайн-тренинг в Instagram для школьников «Как стать несчастным без посторонней помощи». Тренинг проводит Калмыкова Светлана Анатольевна педагог-психолог высшей квалификационной категории МБУ ДО «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал». Консультации по общеобразовательным предметам для подготовки к ЕГЭ ( ссылка на трансляцию будет опубликована позже):

— 10 апреля, 13:00 — биология, Ольга Борисовна Рыжова, учитель биологии высшей квалификационной категории СОШ № 59, города Барнаула.

— 10 апреля, 14:00 — русский язык, Шмаков Артем Алексеевич, к.фил.н., младший научный сотрудник, доцент кафедры психологии и социологии управления.

— 10 апреля, 15:00 — обществознание, Серова Наталья Степановна, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.

— 10 апреля, 16:00 — математика, Копылова Наиля Тагировна, к. ф.-м. н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.

Дополнительную информацию можно получить в Центре развития образования Алтайского филиала РАНХиГС по телефону: +7−961−981−68−38 (Ольга Николаевна Бутенко).

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС. (16+)