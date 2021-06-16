Алтайский государственный институт культуры приглашает абитуриентов на подготовительные курсы

С 1 июля 2021 г. в Алтайском государственном институте культуры начинают работать курсы по подготовке к вступительным испытаниям творческой направленности и по общеобразовательным предметам.

На подготовительных курсах к вступительным испытаниям творческой направленности ведущие преподаватели института помогут абитуриентам подготовить конкурсную программу для поступления по выбранному направлению — художественное чтение, актерское мастерство и режиссура, рисунок и композиция, основам народного, бального или современного танца. По музыкальным направлениям, в том числе и по звукорежиссуре, можно получить индивидуальные консультации педагогов.

Ведется подготовка к вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам (русскому языку, истории, литературе, обществознанию) для абитуриентов, получивших ранее среднее профессиональное образование. Опытные педагоги проанализируют уровень подготовки абитуриента и предложат индивидуальную траекторию изучения материалов по предметам.

Фото предоставлено Алтайским государственным институтом культуры

При подготовке к поступлению применяется индивидуальный подход, исходя из личностных качеств и творческих способностей абитуриента, а дополнительная подготовка позволит подготовить конкурентоспособную программу.

В 2021 году Алтайский государственный институт культуры ведет набор по 24 направлениям подготовки и специальностям, по очной и заочной формам обучения. Количество бюджетных мест, в сравнении с прошлым годом, увеличено на 30%. Прием документов стартует 18 июня 2021 года.

Запись на курсы по адресу: ул. Юрина, 277, каб. 228.

Телефон для справок: 8 (385−2) 54−73−59, 8−961−990−70−37

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