Алтайский государственный институт культуры приглашает на День открытых дверей

27 марта 2021 года первый день открытых дверей в очном формате продет в Алтайском государственном институте культуры. Мероприятие пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

На дне открытых дверей приглашаются выпускники общих и средних профессиональных образовательных организаций и их родители, тех, кто хочет подробнее узнать о направлениях подготовки, правилах поступления и условиях обучения, о проживании в общежитии и в студенческой жизни.

В Алтайском государственном институте культуры ведется подготовка специалистов творческой и гуманитарной направленности по различным уровням образования и формам обучения — это и хореография, дизайн, веб-дизайн, режиссура, библиотечное и музейное дело, туризм, актерское искусство, социально-культурная деятельность, музыкально-инструментальное искусство, народное и академическое пение, звукорежиссура, художественное образование, графика. В этом году в АГИК на 13% увеличено количество бюджетных мест по очной и заочной формам обучения.

В 2021 году начинается набор на совершенно новые, уникальные специальности — «Графика» (профиль — Художник анимации и компьютерной графики) и «Руководство студией художественного текстиля». В задачи будущего специалиста в области графики входит работа со шрифтами, конструированием, созданием концепции иллюстрации, непосредственная работа над созданием визуального образа. Дизайнер по текстилю — это специалист, который помогает создавать структуру материалов и разрабатывает узоры, рисунки, принты для тканей, используемых в интерьерах и модной индустрии. Профессия предполагает наличие творческих способностей, умение чувствовать цвета и их сочетания в тканях и рисунках, также уметь хорошо рисовать и работать в компьютерных программах, быть внимательным к деталям.

Начнутся профориентационные мероприятия в 12:00. Гостям покажут учебные аудитории, творческие лаборатории и компьютерные классы; представят презентации факультетов. На вопросы абитуриентов ответят представители кафедр, ведущие преподаватели и художественные руководители курсов, ответственный секретарь приемной комиссии, будут работать выставки студенческих работ направлений «Дизайн», «Декоративно-прикладное творчество». В 14:00 начнутся онлайн-консультации.

«Сегодня в крае развивается и расширяется сеть учреждений культуры и досуга, реализуются различные национальные проекты в области культуры, которые позволяют наращивать материально-техническое оснащение, строить учреждения нового типа (например, модельные библиотеки), реструктуризировать уже существующие. Так, в рамках федеральной программы „Культура малой Родины“ в крае активно поддержаны уже действующие и создавались новые театры для детей и юношества, а также развивается и обновляется материально-техническая учреждений культуры края. И, как следствие, наблюдается большая потребность в специалистах, обладающих универсальными компетенциями — в области пространственного мышления, проектного и цифрового управления, формирующих новую коммуникационную модель взаимодействия и использующих современный инструментарий для организации деятельности. Алтайский государственный институт культуры готовит специалистов, способных на профессиональном уровне создавать авторские проекты, участвовать в управлении на различных уровнях, обладающих педагогическими компетенциями», — отмечает Олеся Кутькина, проректор по учебной работе, к.п.н., доцент.

Телефон горячей линии приемной комиссии: 8−961−990−70−37

Телефон для справок: 8 (3852) 54-73-59

Начало мероприятия

27 марта 2021 г.

в 12:00

по адресу пр. Ленина, 66