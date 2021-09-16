Алтайский государственный институт культуры приглашает на Фестиваль науки NAUKA 0+

18 сентября АГИК распахнет свои двери для участников Фестиваля науки NAUKA 0+. На первой площадке (пр. Ленина, 66) гостям будет предложен квест «Культурный EVENT», который проводится в игровой форме с целью расширения кругозора о развитии культуры Сибирского региона, формирования интереса к творческим профессиям и выявления талантов у участников. Задания квеста объединены интересным сюжетом, участники становятся историческими персонажами, которым предстоит выполнить определённую миссию — перевоплотиться в представителей творческих профессий, актёров, художников, музыкантов, дизайнеров, гидов. Ключевыми этапами квеста станут: «Танцуй красиво и правильно», «Если любишь театр», «Мир наизнанку», «Деревянная мозаика», «Арт-мозаика», «Властелин времени», «Игродом» и др. Вторая площадка (ул. Антона Петрова, 212) представит программу «Музыкальный калейдоскоп», ориентированную на формирование устойчивого интереса к музыкальному наследию России. В рамках программы предусмотрены квест-игра «Алтай. Песня. Традиция», нацеленная на знакомство с музыкальной этнической историей региона и традиционным музыкальным фольклором Алтая; викторина «Угадай мелодию», ставящая своей целью расширение кругозора учащихся посредством популяризации образцов классической музыки в современной обработке; музыкально-литературный вечер «Экология души», посвящённый выявлению творческого потенциала и формированию устойчивого интереса к изучению образцов музыкальной культуры.
24 сентября в онлайн формате состоится вебинар «Методика выполнения конкурсных работ и условия оценки открытого межрегионального конкурса юных экскурсоводов школьных музеев «Музейный Event». К участию в вебинаре приглашаются педагоги общеобразовательных учреждений и учащиеся средних и старших классов с целью популяризации научно-исследовательской деятельности в сфере историко-культурного наследия и представления её результатов в научно-популярной форме.
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