Поэтическая акция «От Сердца к Сердцу» предполагает исполнение любимого стихотворения, посвященного людям и событиям героического подвига, которое позволит раскрыть темы мужества, долга, солдатских будней, любви к Отечеству! Все видеозаписи будут опубликованы на специальной странице официального сайта института.
Региональный конкурс творческо-исследовательских проектов произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна «Едины памятью своей» получил в 2020 году грантовую поддержку Губернатора Алтайского края в сфере культуры. Целью конкурса является сохранение и актуализация исторической памяти у современной молодежи о подвиге советского народа, в частности жителей Алтайского края, в годы Великой Отечественной войны средствами изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся школ искусств, художественных школ и студий, студенческая молодежь учреждений среднего профессионального и высшего образования Алтайского края. Условия конкурса: http://new.agik22.ru.
Литературный клуб АГИК приглашает молодых авторов принять участие в краевом онлайн конкурсе авторских произведений «Память в каждой строчке». Конкурс проводится в двух номинациях: лучшее стихотворение и лучше прозаическое произведение. Условия конкурса: http://new.agik22.ru.
Краевой творческий онлайн фестиваль «Я только слышал о войне…», направлен на формирование у молодёжи убеждений в важности сохранения памяти о Великой Отечественной войне, уважительного отношения к истории России. Видео творческих номеров в номинациях — художественное слово, хореография, вокал, рассказ о героях своей семьи, необходимо загрузить в социальную сеть (Вконтакте или Инстаграм) и поставить хэштеги #ОнлайФестивальАГИК, #ЯТолькоСлышалОВойне, и хэштег номинации.
Кафедра театральной режиссуры и актёрского мастерства АГИК приглашает всех желающих посмотреть видеозаписи спектаклей, посвященных героизму советского народа, воевавших в окопах и на трудовом фронте. Первый спектакль театральной мастерской доцента АГИК А.И. Вахрамеевой «Ещё до войны» по повести Виля Липатова уже доступен к просмотру http://new.agik22.ru.
Акция «Мы помним, мы гордимся!» призвана познакомить с ветеранами Великой Отечественной войны, которые в мирное время стали преподавателями Алтайского государственного института культуры.
Студенты, преподаватели и сотрудники Алтайского государственного института культуры преклоняются перед памятью Героев Великой Отечественной войны! Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость. День Победы — это праздник, объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею!