В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Алтайский государственный институт культуры продолжает работу, призванную сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплочённостью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и независимость.

Студенты и выпускники института вошли в сводный хор города Барнаула для участия в совместном исполнении песни Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы». Акция организована Юрием Башметом, Всероссийским юношеским симфоническим оркестром и Русским концертным агентством. Итогом проекта станет создание уникальной видеозаписи легендарной песни с участием молодых музыкантов из разных городов Российской Федерации, которая будет показана непосредственно 9 мая 2020 года в День Великой Победы на российских и региональных телеканалах.

Студенты Алтайского государственного института культуры приняли участие во Всероссийской акции, организованной Ассоциацией учебных заведений искусств и культуры. Пять видеороликов с исполнением песен, посвященных Великой Победе будут демонстрироваться в социальных сетях.

Более двухсот молодых людей региона приняли участие в Краевом творческом онлайн фестивале «Я только слышал о войне…», организованном институтом культуры. Видео творческих номеров участники выкладывают в социальные с хэштегами #ОнлайФестивальАГИК, #ЯТолькоСлышалОВойне. В акции приняли участие творческие коллективы Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Алтайского государственного педагогического университета, студенты алтайского филиала РАНХиГС, Алтайского транспортного техникума, Барнаульского педагогического колледжа, Алтайского государственного института культуры, учащиеся детских школ искусств и творческих коллективов Алтайского края и Новосибирской области. Больше всего участников в номинации «Вокал», а видеоролик, подготовленный интернациональным трио студентов АГИК из Монголии, Казахстана и России набрал более 60 тысяч просмотров!

В рамках поэтической акции «От Сердца к Сердцу» студенты Алтайского края исполняют любимые стихотворения, посвященные людям и событиям героического подвига. Видеозаписи опубликованы на специальной странице официального сайта института.

Кафедра театральной режиссуры и актёрского мастерства АГИК продолжает публикацию видеозаписей спектаклей, посвященных героизму советских людей, воевавших в окопах и на трудовом фронте. Предлагаем онлайн зрителям насладиться спектаклем театральной мастерской доцента АГИК Анны Вахрамеевой «Ещё до войны» по повести Виля Липатова, спектаклем «Марьино поле» по пьесе Олега Богаева театра-мастерской доцента Михаила Тумашова, спектаклем «Память» мастерской заслуженного работника культуры РФ, кандидата искусствоведения, профессора Елены Шангиной. Спектакли доступны к просмотру здесь.

Считанные часы отделяют нас от юбилея Великой Победы! Это праздник, объединяющий поколения. Мы помним, мы гордимся!