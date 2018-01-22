АлтГУ планирует построить новый корпус на площади Сахарова

Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками. Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками. Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками. Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками. Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова. Фото : предоставлено разработчиками.

Планы о строительстве нового корпуса озвучил ректор АлтГУ Сергей Землюков во время годового отчета на конференции работников и студентов вуза. Для строительства корпуса надо получить одобрение учредителя университета — федерального Министерства образования и науки.

Как altapress.ru рассказали в университете, на этой неделе ректор АлтГУ поедет в командировку в Москву, где обсудит вопрос с Минобром. Если ведомство даст разрешение на строительство, то вуз начнет разработку проекта.

Точных данных о проекте еще нет. Чтобы построить здание там, где планировалось, — на пересечении улицы Димитрова и проспекта Социалистического — надо будет решить вопрос с землей (сейчас это федеральная собственность), разработать проект здания, найти финансирование.

Ранее altapress.ru писал, что вуз намерен построить восьмиэтажный корпус площадью более 15 тыс. кв.м. Под зданием архитекторы запланировали разместить два уровня парковок на 60 машино-мест. Въезд на подземную парковку хотят сделать со стороны улицы Димитрова.

Одна из компаний даже разработала эскизный проект будущего здания. Однако, это не окончательный вариант, и внешний вид нового учебного корпуса еще изменится, заверили в университете.

Напомним, что в 2016 году АлтГУ благодаря финансированию федерального бюджета начал строительство общежития на 1 тыс. мест. Сдать объект должны уже в середине февраля 2018 года.