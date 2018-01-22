Образование

АлтГУ планирует построить новый корпус на площади Сахарова

Сегодня, 13:02.
Образование

Алтайский государственный университет планирует построить еще один учебно-лабораторный корпус у площади Сахарова в Барнауле. С такой идеей к ректору вуза обратились преподаватели корпуса С — юристы и экономисты, которые пожаловались на нехватку площадей, рассказали altapress.ru в пресс-службе университета.

Планы о строительстве нового корпуса озвучил ректор АлтГУ Сергей Землюков во время годового отчета на конференции работников и студентов вуза. Для строительства корпуса надо получить одобрение учредителя университета — федерального Министерства образования и науки.

Как altapress.ru рассказали в университете, на этой неделе ректор АлтГУ поедет в командировку в Москву, где обсудит вопрос с Минобром. Если ведомство даст разрешение на строительство, то вуз начнет разработку проекта.

Точных данных о проекте еще нет. Чтобы построить здание там, где планировалось, — на пересечении улицы Димитрова и проспекта Социалистического — надо будет решить вопрос с землей (сейчас это федеральная собственность), разработать проект здания, найти финансирование.

Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова.
Проект нового корпуса АлтГУ на пересечении проспекта Социалистического и улицы Димитрова.

Ранее altapress.ru писал, что вуз намерен построить восьмиэтажный корпус площадью более 15 тыс. кв.м. Под зданием архитекторы запланировали разместить два уровня парковок на 60 машино-мест. Въезд на подземную парковку хотят сделать со стороны улицы Димитрова.

Одна из компаний даже разработала эскизный проект будущего здания. Однако, это не окончательный вариант, и внешний вид нового учебного корпуса еще изменится, заверили в университете.

Напомним, что в 2016 году АлтГУ благодаря финансированию федерального бюджета начал строительство общежития на 1 тыс. мест. Сдать объект должны уже в середине февраля 2018 года.

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