АлтГУ планирует построить новый корпус на площади Сахарова

Алтайский государственный университет планирует построить еще один учебно-лабораторный корпус у площади Сахарова в Барнауле. С такой идеей к ректору вуза обратились преподаватели корпуса С — юристы и экономисты, которые пожаловались на нехватку площадей, рассказали altapress.ru в пресс-службе университета.
Планы о строительстве нового корпуса озвучил ректор АлтГУ Сергей Землюков во время годового отчета на конференции работников и студентов вуза. Для строительства корпуса надо получить одобрение учредителя университета — федерального Министерства образования и науки.
Как altapress.ru рассказали в университете, на этой неделе ректор АлтГУ поедет в командировку в Москву, где обсудит вопрос с Минобром. Если ведомство даст разрешение на строительство, то вуз начнет разработку проекта.
Точных данных о проекте еще нет. Чтобы построить здание там, где планировалось, — на пересечении улицы Димитрова и проспекта Социалистического — надо будет решить вопрос с землей (сейчас это федеральная собственность), разработать проект здания, найти финансирование.
Ранее altapress.ru писал, что вуз намерен построить восьмиэтажный корпус площадью более 15 тыс. кв.м. Под зданием архитекторы запланировали разместить два уровня парковок на 60 машино-мест. Въезд на подземную парковку хотят сделать со стороны улицы Димитрова.
Одна из компаний даже разработала эскизный проект будущего здания. Однако, это не окончательный вариант, и внешний вид нового учебного корпуса еще изменится, заверили в университете.
Напомним, что в 2016 году АлтГУ благодаря финансированию федерального бюджета начал строительство общежития на 1 тыс. мест. Сдать объект должны уже в середине февраля 2018 года.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.