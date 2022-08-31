Алтайский институт культуры приглашает на Молодёжный STREET ART*

Креативное пространство «Алтай. Молодёжный STREET ART» развернется в парке культуры и отдыха «Центральный» 3 сентября 2022 г. Самое творческое событие этой осени — проект «Алтай. Молодёжный STREET ART» подготовлен Алтайским государственным институтом культуры и реализуется за счет средств гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики.

В самых разных уголках старейшего парка Алтайского края молодых горожан будут ждать фестивали и конкурсы, мастер-классы и выставки, квесты и фотозоны.

Музыкальная площадка «Открытый микрофон» приглашает на конкурс-фестиваль авторской песни и современной инструментальной музыки профессиональные, любительские творческие коллективы и индивидуальных исполнителей. Каждого участника здесь ждет своя «минута славы», а также дипломы и призы.

На площадке «Dance ART» все желающие смогут принять участие в хореографических мастер-классах. Лирический вальс, зажигательные бачата и сальса, энергичный хип-хоп подарят заряд бодрости и позитива всем участникам.

«Танцы — красивый, интересный и приятный вид проведения досуга. Занятия танцами раскрепощают тело и душу, помогают поддерживать себя в надлежащей физической форме, создают интересный круг общения свободных и интересных людей. Наши мастер-классы подарят Вам немало приятных и интересных минут!», — отмечает Александр Пивторак, заместитель декана хореографического факультета Алтайского государственного института культуры.

Художественная мастерская «ART Power» предлагает принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству на любой вкус. Здесь же будет представлена выставка работ начинающих мастеров и их наставников по декоративно-прикладному творчеству, дизайну и живописи. А тематическая фотозона позволит каждому почувствовать себя художником и принять участие в создании общей картины на одном холсте!

На протяжении всего праздника гостей будут развлекать будущие режиссеры праздников, они представят театрализованно-игровую программу «Не проходите МИМо». Участников также ожидает квест, флешмоб, призы, подарки и дипломы!

«Наш проект посвящен 85-летнему юбилею Алтайского края. Мы хотим показать какая талантливая и активная у нас молодежь. В основе проекта — принцип „равный — равному“, студенты Алтайского государственного института культуры будут передавать свои умения и навыки молодым горожанам и гостям Барнаула», — отмечает Дарья Смирнова, специалист по работе с молодежью АГИК.

Самые активные участники смогут принять участие в квесте «PRO искусство», в ходе которого поймут, что «Алтайский край — родина талантов!».

Афиша предоставлена организатором

Присоединяйся к нам, раскрой и покажи свои таланты 3 сентября 2022 г. в 15:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» (пр. Социалистический, 11).

Возрастное ограничение: 6+

*STREET ART — стрит арт

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